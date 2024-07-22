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В Белом доме ответили, уйдет ли Байден в отставку

22 июля 2024 11:27
Катерина Османская - Редактор
Выборы в США - уйдет ли в отставку Джо Байден
Президент США Джо Байден. Фото: REUTERS/Elizabeth Frantz
Катерина Османская - Редактор

Действующий президент США Джо Байден, который недавно объявил, что выходит из избирательной гонки, не собирается уходить в отставку до окончания своих полномочий. Сейчас он будет заниматься снижением затрат и созданием рабочих мест.

Об этом сообщил представитель Белого дома Эндрю Бэйтс в интервью CNN.

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"Президент Байден унаследовал от своего предшественника экономику в состоянии свободного падения, стремительный рост насильственных преступлений и разваливающиеся альянсы. Он изменил ситуацию, обеспечив высокий экономический рост в мире и самый низкий уровень насильственных преступлений почти за 50 лет, а также увеличив НАТО как никогда раньше ", — заявил Бейтс.

Кроме того, представитель Белого дома подчеркнул, что до конца своего пребывания на президентском кресле Байден ждет "новых исторических результатов для американского народа".

Бейтс также сказал, что после выхода из избирательной гонки Джо Байден будет заниматься снижением расходов, созданием рабочих мест и защитой социального обеспечения.

Стоит добавить, что его заявление последовало после того, как республиканцы открыто призвали Байдена уйти в отставку после его решения отказаться от предвыборной кампании.

Спикер Палаты представителей Майк Джонсон в своем Х заявил, что если Байден не способен баллотироваться в президенты, то и не способен исполнять обязанности президента и должен "немедленно уйти в отставку".

Что предшествовало

Напомним, Байден снял свою кандидатуру по президентским выборам. Демократическая партия будет выбирать нового кандидата для участия в гонках.

Незадолго до этого, 17 июля, Байден назвал единственное условие, при котором он может отказаться от участия в президентской гонке в США. Так, отказ от дальнейшей борьбы может произойти только в случае, если врачи выявят у него проблемы со здоровьем.

Уже 18 июля президент США уже в третий раз заболел COVID-19.

После того как Байден снял свою кандидатуру с президентских выборов, Дональд Трамп назвал оппонента самым худшим президентом в истории США.

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