Вибори США — Байден, ймовірне, покине посаду президента

Президент США Джо Байден. Фото: Joe Biden, X

Президент США Джо Байден, імовірно, залишить свою посаду через невиліковний стан здоров'я. Після рішення Байдена вийти з виборчих перегонів, чутки про його проблеми зі здоров'ям посилилися, що підживлюється його відсутністю на публіці і письмовим оголошенням про відмову від виборів.

Про це повідомила американська активістка, журналістка Лора Лумер в Х у понеділок, 22 липня.

Читайте також:

Байден, імовірно, піде у відставку

Лумер написала, що Байден залишить свою посаду через невиліковний стан здоров'я. Розслідувачка посилається на анонімне джерело з медичної служби округу Колумбія.

Активістка відома своїми гучними і провокаційними заявами. Не так давно вона стверджувала, що віцепрезидентка Камала Гарріс раніше надавала ескорт-послуги.

Проте розмови про серйозні проблеми зі здоров'ям Байдена дійсно посилилися після його рішення вийти з виборчих перегонів. Ці чутки підсилюються тим, що Байден вже кілька днів не з'являється на публіці і навіть про відмову від виборів оголосив письмово, а не у відеозверненні, як заведено у США.

"Сьогодні о 10 ранку за східним часом глава апарату Білого дому Джефф Зіентс проводить обов'язковий дзвінок з усіма співробітниками Білого дому. Після чого об 11 ранку відбудеться дзвінок для всіх політичних призначенців в адміністрації Байдена. Можливо, ми наближаємось до повної відставки Байдена. Як повідомили мені джерела, стан його здоров'я невиліковний", — написала Лумер.

Допис Лумер. Фото: скриншот

Нагадаємо, Байден зняв свою кандидатуру з президентських виборів. Отже, Демократична партія обиратиме нового кандидата для участі у перегонах.

Згодом Байден заявив, хто замість нього братиме участь у президентських перегонах. За його словами, він повністю підтримує кандидатуру віцепрезидентки Камали Гарріс. Також він закликав демократів перемогти Трампа.

Також ми писали, що команда кандидата в президенти США Дональда Трампа почала готувати стратегію боротьби з Камалою Гарріс задовго до оголошення президента США Джо Байдена про вихід з виборчої гонки.