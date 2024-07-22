Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Сьогодні arrow Команда Трампа передбачила вихід Байдена і підготувала кампанію проти Гарріс — ЗМІ arrow

Команда Трампа передбачила вихід Байдена і підготувала кампанію проти Гарріс — ЗМІ

22 липня 2024 18:19
Валерія Барановська - редактор
Вибори в США — команда Трампа заздалегідь підготувала кампанію проти Гарріс
Кандидат у президенти США Дональд Трамп. Фото: Reuters
Валерія Барановська - редактор

Команда кандидата в президенти США Дональда Трампа почала готувати стратегію боротьби з Камалою Гарріс задовго до оголошення президента США Джо Байдена про вихід з виборчої гонки. Республіканці планують атакувати Гарріс за імміграційну політику та економічні проблеми.

Про це повідомило видання Reuters у понеділок, 22 липня.

Читайте також:

У Трампа давно почали готувати кампанію проти Гарріс

Команда Трампа давно почала готувати кампанію проти Камали Гарріс, адже відмова Джо Байдена від участі у виборах і ймовірна його заміна на Гарріс не стали для них несподіванкою. Стратеги республіканців вважають, що віцепрезидентку США можна буде перемогти "так само легко, як і Байдена".

Трамп спробує показати виборцям, що його ймовірна нова суперниця причетна до двох головних питань, у яких він розраховує на перемогу: імміграції та вартості життя.

"Вона "другий пілот" бачення Байдена", — сказав один із радників Трампа.

Раптовий відхід Байдена та підтримка Гарріс перевернули гонку лише через вісім днів після того, як Трамп пережив спробу вбивства під час передвиборчого мітингу. Передвиборча кампанія Трампа тижнями готувалася до атаки на Гарріс у разі її висунення.

"Гарріс буде легше перемогти, ніж Джо Байдена", — сказав Трамп CNN невдовзі після заяви Байдена в неділю.

Гарріс атакуватимуть за двома напрямами: 

  • її максимально міцно прив'яжуть до імміграційної політики Байдена, яка, на думку республіканців, винна в різкому збільшенні нелегальних мігрантів з Мексики;
  • друга лінія атаки буде обертатися навколо економіки, оскільки багато американців незадоволені високими витратами на продукти харчування та паливо.

На американському ТБ з понеділка вже почалася трансляція рекламних роликів республіканців, націлених проти Гарріс, — її звинувачують у приховуванні недуги Байдена від громадськості й ухваленні більшості непопулярних рішень Білого дому.

"Гарріс знала, що Байден не зможе виконати цю роботу, тому вона це зробила. Подивіться, що вона зробила: вторгнення на кордон, шалена інфляція, американська мрія мертва", — розповідає оповідач.

Нагадаємо, експрезидент Сполучених Штатів Америки Барак Обама висловив упевненість, що Демократична партія отримає гідного кандидата в президенти. При цьому колишній глава Білого дому не став висловлювати підтримку будь-кому.

Раніше ми писали, що Байден зняв свою кандидатуру з президентських виборів. Отже, Демократична партія обиратиме нового кандидата для участі у перегонах.

Джо Байден США вибори Дональд Трамп Камала Гарріс Америка

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Text

13:14 Нова тактика ТЦК — нардеп розповів, як українців відправляють на полігон

18 липня 2024

15:27 Вторгнення циклону — Наталка Діденко попередила регіони, де завтра щедро литиме дощ

9 липня 2024

06:10 Доплати у 944 гривні — кому з пенсіонерів доступна допомога

12 липня 2024
Новина з фото

03:15 Встигніть до вересня — ці дерева треба обрізати влітку для гарного врожаю

10 липня 2024

13:18 Кабмін забронював від мобілізації понад 130 неурядових організацій — хто у списку

12 липня 2024

00:15Світло на кілька годин — про які сильні обмеження Укренерго попереджає споживачів сьогодні

16 липня 2024

12:53 Шевченко вирішив, який клуб замінить Дніпро-1 в УПЛ

18 липня 2024

07:39 Як ТЦК штрафуватиме чоловіків, які не оновили дані, але не мають доходів і майна

9 липня 2024

14:53 Завтра Україну накриють дощі з грозами — народний синоптик Діденко попередила про погіршення погоди

11 липня 2024

22:13 Що робити тим, кому виповнилося 60 в період оновлення військово-облікових даних