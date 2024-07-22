Выборы в США – команда Трампа заранее подготовила кампанию против Гаррис

Кандидат в президенты США Дональд Трамп. Фото: Reuters

Команда кандидата в президенты США Дональда Трампа начала готовить стратегию по борьбе с Камалой Харрис задолго до объявления президента США Джо Байдена о выходе из избирательной гонки. Республиканцы планируют атаковать Харрис за иммиграционную политику и экономические проблемы.

Об этом сообщило издание Reuters в понедельник, 22 июля.

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У Трампа давно начали готовить кампанию против Харрис

Команда Трампа давно начала готовить кампанию против Камалы Харрис, ведь отказ Джо Байдена от участия в выборах и вероятная его замена на Гаррис не стали для них неожиданностью. Стратеги республиканцев считают, что вице-президент США можно будет победить "так же легко, как и Байдена".

Трамп попытается показать избирателям, что его вероятная новая соперница причастна к двум главным вопросам, в которых он рассчитывает на победу: иммиграции и стоимости жизни.

"Она "второй пилот" видения Байдена", — сказал один из советников Трампа.

Внезапный уход Байдена и поддержка Харрис перевернули гонку лишь через восемь дней после того, как Трамп пережил попытку убийства во время предвыборного митинга. Предвыборная кампания Трампа неделями готовилась к атаке на Харрис в случае ее выдвижения.

"Харрис будет легче победить, чем Джо Байдена", — сказал Трамп CNN вскоре после заявления Байдена в воскресенье.

Харрис будут атаковать по двум направлениям:

ее максимально крепко привяжут к иммиграционной политике Байдена, которая, по мнению республиканцев, виновата в резком увеличении нелегальных мигрантов из Мексики;

вторая линия атаки будет вращаться вокруг экономики, поскольку многие американцы недовольны высокими затратами на продукты питания и топливо.

На американском ТВ с понедельника уже началась трансляция рекламных роликов республиканцев, нацеленных против Харрис — ее обвиняют в сокрытии недуга Байдена от общественности и принятии большинства непопулярных решений Белого дома.

"Харрис знала, что Байден не сможет выполнить эту работу, поэтому она это сделала. Посмотрите, что она сделала: вторжение на границу, безумная инфляция, американская мечта мертва", — рассказывает рассказчик.

Напомним, экс-президент США Барак Обама выразил уверенность, что Демократическая партия получит достойного кандидата в президенты. При этом бывший глава Белого дома не стал поддерживать любого.

Ранее мы писали, что Байден снял свою кандидатуру на президентских выборах. Итак, Демократическая партия будет выбирать нового кандидата для участия в гонках.