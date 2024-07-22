Выборы США — Байден, вероятно, покинет пост президента

Президент США Джо Байден. Фото: Joe Biden, X

Президент США Джо Байден, вероятно, покинет свой пост из-за неизлечимого состояния здоровья. После решения Байдена выйти из избирательной гонки слухи о его проблемах со здоровьем усилились, что подпитывается его отсутствием на публике и письменным объявлением об отказе от выборов.

Об этом сообщила американская активистка, журналистка Лора Лумер в Х в понедельник, 22 июля.

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Лумер написала, что Байден покинет свой пост из-за неизлечимого состояния здоровья. Расследователь ссылается на анонимный источник из медицинской службы округа Колумбия.

Активистка известна своими громкими и провокационными заявлениями. Не так давно она утверждала, что вице-президент Камала Харрис ранее предоставляла эскорт-услуги.

Однако разговоры о серьезных проблемах со здоровьем Байдена действительно усилились после его решения выйти из избирательной гонки. Эти слухи усиливаются тем, что Байден уже несколько дней не появляется на публике и даже об отказе от выборов объявил в письменном виде, а не в видеообращении, как водится в США.

"Сегодня в 10 утра по восточному времени глава аппарата Белого дома Джефф Зиентс проводит обязательный звонок со всеми сотрудниками Белого дома. После чего в 11 утра состоится звонок для всех политических назначенцев в администрации Байдена. Возможно, мы приближаемся к полной отставке Байдена. Как сообщили мне источники, состояние его здоровья неизлечимо", — написала Лумер.

Сообщение Лумер. Фото: скриншот

Напомним, Байден снял свою кандидатуру по президентским выборам. Таким образом, Демократическая партия будет выбирать нового кандидата для участия в гонках.

Впоследствии Байден заявил, кто вместо него будет участвовать в президентской гонке. По его словам, он полностью поддерживает кандидатуру вице-президента Камалы Харрис. Также он призвал демократов победить Трампа.

Также мы писали, что команда кандидата в президенты США Дональда Трампа начала готовить стратегию по борьбе с Камалой Харрис задолго до объявления президента США Джо Байдена о выходе из избирательной гонки.