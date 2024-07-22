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В CNN порівняли рейтинги Гарріс і Трампа — хто лідирує

22 липня 2024 23:16
Бригадир Софія - редактор
Бригадир Софія
редактор
Рейтинги Гарріс та Трампа — результати опитувань CNN
Віцепрезидентка США Камала Гарріс. Фото: AP
Бригадир Софія - редактор
Бригадир Софія
редактор

У листопаді 2024 року в США відбудуться президентські вибори. На цей час жоден з основних кандидатів, Дональд Трамп і Камала Гарріс, не має помітної переваги.

Це підтверджується середнім значенням останніх даних опитувань CNN Poll of Polls.

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"Результати показують, що в середньому за шістьма останніми опитуваннями Трамп має 48% підтримки, тоді як Гарріс 47%. Кожне опитування проводилося після президентських дебатів на CNN минулого місяця, і лише одне опитування CBS/YouGov після замаху на Трампа 13 липня", — зазначили у статті.

Опитування CNN Poll of Polls представляє собою середній показник результатів шести останніх незалежних національних досліджень, що охоплюють як зареєстрованих, так і потенційних виборців і відповідають стандартам CNN. Ці опитування стосуються президентських виборів 2024 року між Камалою Гарріс і Дональдом Трампом. До Poll of Polls увійшли дані з таких досліджень:

  • CBS News/YouGov, проведене з 16 по 18 липня,
  • NBC News, проведене з 7 по 9 липня,
  • Fox News, проведене з 7 по 10 липня,
  • NPR/PBS News/Marist College, проведене з 9 по 10 липня,
  • ABC News/Washington Post/Ipsos, проведене з 5 по 9 липня,
  • CNN, проведене з 28 по 30 червня.

Раніше ми писали, що Байден зняв свою кандидатуру з президентських виборів. Отже, Демократична партія обиратиме нового кандидата для участі у перегонах.

Нагадаємо, експрезидент Сполучених Штатів Америки Барак Обама висловив упевненість, що Демократична партія отримає гідного кандидата в президенти. При цьому колишній глава Білого дому не став висловлювати підтримку будь-кому.

США вибори Дональд Трамп Камала Гарріс

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