Рейтинги Харрис и Трампа — результаты опросов CNN

Вице-президент США Камала Харрис. Фото: AP

В ноябре 2024 года в США пройдут президентские выборы. В настоящее время ни один из основных кандидатов, Дональд Трамп и Камала Харрис, не имеет заметного преимущества.

Это подтверждается средним значением последних данных опросов CNN Poll of Polls.

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"Результаты показывают, что в среднем по шести последним опросам Трамп имеет 48% поддержки, тогда как Харрис — 47%. Каждый опрос проводился после президентских дебатов на CNN в прошлом месяце, и только один — опрос CBS/YouGov — после покушения на Трампа 13 июля", — отметили в статье.

Опрос CNN Poll of Polls представляет собой средний показатель результатов шести последних независимых национальных исследований, охватывающих как зарегистрированные, так и потенциальные избиратели и соответствующие стандартам CNN. Эти опросы касаются президентских выборов 2024 года между Камалой Харрис и Дональдом Трампом. В Poll of Polls вошли данные по следующим исследованиям:

CBS News/YouGov, проведенное с 16 по 18 июля,

NBC News, проведенное с 7 по 9 июля,

Fox News, проведенное с 7 по 10 июля,

NPR/PBS News/Marist College, проведенное с 9 по 10 июля,

ABC News/Washington Post/Ipsos, проведенное с 5 по 9 июля,

CNN, проведённое с 28 по 30 июня.

Ранее мы писали, что Байден снял свою кандидатуру на президентских выборах. Таким образом, Демократическая партия будет выбирать нового кандидата для участия в гонках.

Напомним, экс-президент США Барак Обама выразил уверенность, что Демократическая партия получит достойного кандидата в президенты. При этом бывший глава Белого дома не стал никого поддерживать.