Выборы в США – первое заявление Камалы Харрис после решения Байдена не баллотироваться

Вице-президент США Камала Харрис. Фото: REUTERS/Nathan Howard

Вице-президент Соединенных Штатов Америки Камала Гаррис заявила, что американский лидер Джо Байден за один президентский срок достиг больше, чем большинство президентов за два. Это первое публичное заявление политика после решения Байдена снять свою кандидатуру с выборов.

Об этом сообщает CNN со ссылкой на выступление Камалы Харрис на мероприятии для спортсменов чемпионата NCAA в понедельник, 22 июля.

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Первое заявление Камалы Харрис

"Достижения Джо Байдена за последние три года не имеют себе равных в современной истории", — подчеркнула Харрис.

Политик призналась, что познакомилась с американским президентом благодаря его сыну Бо, когда они работали генеральными прокурорами. Как известно, старший сын Джо Байдена — Бо Байден ушел из жизни из-за рака головного мозга 2015 года. По словам Харрис, Бо нередко рассказывал, каким человеком является его отец.

"Качества, которые уважал в своем отце, — это те же качества, которые я каждый день вижу в нашем президенте. Его честность, его порядочность, его преданность своей вере и своей семье, его большое сердце и его любовь, глубокая любовь к нашей страны — и я являюсь непосредственным свидетелем того, что каждый день наш президент Джо Байден борется за американский народ, и мы глубоко благодарны за его служение нашему народу", — поделилась вице-президент.

Кто такая Камала Харрис и какова ее позиция по поводу Украины

Карьера Камалы Харрис началась в 1990 году в должности заместителя окружного прокурора в Окленде, Калифорния. В 2003 году она стала окружным прокурором Сан-Франциско, став первой афроамериканкой на этом посту, а в 2010 году — генеральным прокурором штата.

В 2016 году политик заняла кресло сенатора штата Калифорния, попав в Палату представителей, а в 2020 году Байден избрал ее своей кандидаткой в вице-президенты.

Вице-президент США Камала Гаррис. Фото: REUTERS/Kevin Mohatt

Харрис осудила аннексию Крыма и оккупацию Донецкой и Луганской областей Россией. В феврале 2022 года, когда началось полномасштабное вторжение РФ в Украину, вице-президент заявила, что украинцы борются не только за свою защиту, но и защиту демократии и свободы. Кроме того, она призвала Конгресс принять помощь Украине.

В июне Харрис возглавила американскую делегацию на Глобальном саммите мира в Швейцарии, где подчеркнула, что США будут продолжать защищать демократические ценности и противостоять диктаторам.

Выборы в США

Напомним, несмотря на то, что Байден снял свою кандидатуру на президентских выборах, он заявил, что не оставит президентский пост досрочно.

В то же время, американский лидер вместо себя выдвигает кандидатуру Камалы Гаррис на участие в выборах. В свою очередь вице-президент согласилась баллотироваться на пост президента.

Добавим, что выборы в США должны пройти в ноябре этого года. Пока ни один из основных кандидатов, Дональд Трамп и Камала Гаррис, не имеет заметного преимущества, пока что они идут нога в ногу. Кроме того, на предвыборную кампанию Гаррис собрали уже 46,7 миллиона долларов, и пожертвования продолжают поступать.