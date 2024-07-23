Камала Гарріс — що про неї відомо та як вона стала політиком

Віцепрезидентка США Камала Гарріс. Фото: REUTERS/Kevin Mohatt

Президент Сполучених Штатів Америки Джо Байден зняв свою кандидатуру з президентських виборів та запропонував замість нього віцепрезидентку Камалу Гарріс. На цій посаді вона з 2020 року.

Новини.LIVE розповідають, що відомо про Камалу Гарріс.

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Біографія Камали Гарріс

Камала Харріс народилася 20 жовтня 1964 року в місті Окленд, штат Каліфорнія, в сім'ї іммігрантів-науковців. Її мати — ендокринологиня з Індії — спеціалізувалася на дослідженні раку, а батько, який народився в Ямайці, працював професором економіки в Стенфордському університеті. Батьки здобули наукові ступені в Каліфорнійському університеті в Берклі. Пара розлучилася, коли Камалі було сім років.

Віцепрезидентка США Камала Гарріс. Фото: REUTERS/Kevin Mohatt

У молодшу школу в Берклі Камала приєдналася на другому році місцевої програми з десегрегації. Вона також говорила, що після розлучення батьків вони з сестрою часто відвідували батька у Пало-Альто, де місцеві білі сім'ї забороняли своїм дітям гратися з "кольоровими" дівчатками.

Пізніше сім'я переїхала до канадського Монреаля, де мати Гарріс працювала викладачкою в університеті і науковою дослідницею в одній з клінік.

По закінченні школи у Канаді, Камала Гарріс переїхала до США для отримання вищої освіти. Вона здобула ступінь бакалавра у політології та економіці в Гарвардському університеті в Вашингтоні, де більшість студентів того часу були афроамериканцями. У цей період вона активно брала участь в акціях проти апартеїду. Пізніше Камала закінчила юридичний факультет Каліфорнійського університету в Сан-Франциско, отримавши ступінь доктора права. У 1990 році вона отримала адвокатську ліцензію.

Протягом декількох років Камала Гарріс працювала заступницею прокурора в одному з округів Каліфорнії. У 2003 році її обрали окружною прокуроркою Сан-Франциско, і вона займала цю посаду до 2011 року. Гарріс стала першою не білою особою, яка обійняла посаду окружного прокурора в історії штату Каліфорнія.

У 2011−2017 роках Камала Гарріс працювала генеральною прокуроркою Каліфорнії — на цю посаду її обирали двічі.

Сенат США

Під час президентства Барака Обами ім'я Камали Гарріс часто згадували в ЗМІ як одного з можливих кандидатів на пост генерального прокурора США. Однак вона відкрито заявила, що не цікавиться цією посадою.

Віцепрезидентка США Камала Гарріс. Фото: REUTERS/Kevin Mohatt

У 2016 році вона оголосила про свій намір балотуватися в Сенат США від штату Каліфорнія. Демократична партія підтримала її кандидатуру, а також її публічно підтримали президент Барак Обама і віцепрезидент Джо Байден.

На виборах вона здобула перемогу. Гарріс пообіцяла захистити іммігрантів від політики новообраного глави держави Дональда Трампа.

Пізніше вона дійсно виступала проти ініціативи Трампа заборонити в'їзд громадянам кількох країн з мусульманською більшістю, а також закликала піти у відставку генпрокурора Джеффа Сешнса.

З 2018 року Гарріс також була членом судового комітету Сенату США і відома своїм рішучим стилем "прокурора", коли ставила дуже гострі питання під час сенатських слухань. У цій ролі вона провела, зокрема, публічне допитування генерального директора Facebook Марка Цукерберга щодо неправомірного використання даних користувачів у рамках розслідування скандалу, пов'язаного з компанією Cambridge Analytica, яка зловживала такими даними.

Суперниця Байдена у 2020 році

У 2017 році ЗМІ називали Гарріс найкращою кандидатурою від демократів на майбутніх виборах.

У січні 2019 року вона оголосила про намір балотуватися на пост президента США. Протягом перших 24 годин після цієї заяви Гарріс встановила рекорд, побивши Берні Сандерса з 2016 року за найбільшою кількістю пожертв, зібраних за добу після оголошення. Вона отримала понад 1,5 млн доларів.

Віцепрезидентка США Камала Гарріс. Фото: REUTERS/Kevin Mohatt

Серед ключових пунктів її передвиборчої програми були пропозиції щодо реформи кримінального кодексу та вдосконалення американського законодавства щодо імміграції.

Однак у грудні 2019 року Камала Гарріс оголосила про відкликання своєї кандидатури та вихід з виборчої гонки. На той момент її популярність істотно впала на тлі інших потенційних кандидатів.

Згодом президент Джо Байден запропонував Гарріс посади віцепрезидентки США.

"Мені випала велика честь оголосити, що я вибрав своїм соратником Камалу Гарріс — безстрашного борця за простих людей, одну з найкращих державних службовиць у країні", — писав він.

Дональд Трамп іронічно прокоментував номінацію Гарріс, зауваживши, що вона "добре стартувала на праймеріз демократів, але підсумувала слабко, вийшовши з гонки практично без підтримки".

Трамп додав:

"Про такого суперника мріє кожен!".

Нагадаємо, Байден зняв свою кандидатуру з президентських виборів. Отже, Демократична партія обиратиме нового кандидата для участі у перегонах.

Згодом Байден заявив, хто замість нього братиме участь у президентських перегонах. Він повністю підтримує кандидатуру віцепрезидентки Камали Гарріс. Також він закликав демократів перемогти Трампа.

Після цього Камала Гарріс заявила, що братиме участь у президентських виборах.