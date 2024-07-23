Камала Харрис — что о ней известно и как она стала политиком

Вице-президент США Камала Харрис. Фото: REUTERS/Kevin Mohatt

Президент Соединенных Штатов Америки Джо Байден снял свою кандидатуру с президентских выборов и предложил вместо него вице-президента Камалу Харрис. На этой должности она с 2020 года.

Новини.LIVE рассказывают, что известно о Камале Харрис.

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Биография Камалы Харрис

Камала Харрис родилась 20 октября 1964 года в городе Окленд, штат Калифорния, в семье ученых-иммигрантов. Ее мать — эндокринолог из Индии — специализировалась на исследовании рака, а родившийся в Ямайке отец работал профессором экономики в Стэнфордском университете. Родители получили научные степени в Калифорнийском университете в Беркли. Пара развелась, когда Камале было семь лет.

Вице-президент США Камала Гаррис. Фото: REUTERS/Kevin Mohatt

В младшую школу в Беркли Камала присоединилась на втором году местной программы по десегрегации. Она также говорила, что после развода родителей они с сестрой часто посещали отца в Пало-Альто, где местные белые семьи запрещали своим детям играть с "цветными" девочками.

Позже семья переехала в канадский Монреаль, где мать Харрис работала преподавателем в университете и научным исследователем й в одной из клиник.

По окончании школы в Канаде, Камала Харрис переехала в США для получения высшего образования. Она получила степень бакалавра в политологии и экономике в Гарвардском университете в Вашингтоне, где большинство студентов того времени были афроамериканцами. В этот период она активно участвовала в акциях против апартеида. Позже Камала закончила юридический факультет Калифорнийского университета в Сан-Франциско, получив степень доктора права. В 1990 году она получила адвокатскую лицензию.

В течение нескольких лет Камала Харрис работала заместителем прокурора в одном из округов Калифорнии. В 2003 году ее избрали окружным прокурором Сан-Франциско, и она занимала эту должность до 2011 года. Харрис стала первым не белым лицом, занявшим должность окружного прокурора в истории штата Калифорния.

В 2011-2017 годах Камала Харрис работала генеральным прокурором Калифорнии — на эту должность ее выбирали дважды.

Сенат США

Во время президентства Барака Обамы имя Камалы Харрис часто упоминали в СМИ как одного из возможных кандидатов на пост генерального прокурора США. Однако она открыто заявила, что не интересуется этой должностью.

Вице-президент США Камала Гаррис. Фото: REUTERS/Kevin Mohatt

В 2016 году она объявила о своем намерении баллотироваться в Сенат США от Калифорнии. Демократическая партия поддержала ее кандидатуру, а также ее публично поддержали президент Барак Обама и вице-президент Джо Байден.

На выборах она одержала победу. Харрис пообещала защитить иммигрантов от политики новоизбранного главы государства Дональда Трампа.

Позже она действительно выступала против инициативы Трампа запретить въезд гражданам нескольких стран с мусульманским большинством, а также призвала уйти в отставку генпрокурора Джеффа Сешнса.

С 2018 года Харрис также была членом судебного комитета Сената США и известна своим решительным стилем "прокурора", когда задавала очень острые вопросы во время сенатских слушаний. В этой роли она провела, в частности, публичный допрос генерального директора Facebook Марка Цукерберга относительно неправомерного использования данных пользователей в рамках расследования скандала, связанного с компанией Cambridge Analytica, которая злоупотребляла такими данными.

Соперник Байдена в 2020 году

В 2017 году СМИ называли Харрис лучшей кандидатурой от демократов на предстоящих выборах.

В январе 2019 года она объявила о намерении баллотироваться на пост президента США. В течение первых 24 часов после этого заявления Харрис установила рекорд, побив Берни Сандерса с 2016 года по наибольшему количеству пожертвований, собранных за сутки после объявления. Она получила более 1,5 млн долларов.

Вице-президент США Камала Гаррис. Фото: REUTERS/Kevin Mohatt

Среди ключевых пунктов ее предвыборной программы были предложения по реформе уголовного кодекса и усовершенствованию американского законодательства по иммиграции.

Однако в декабре 2019 года Камала Гаррис объявила об отзыве своей кандидатуры и выходе из избирательной гонки. К тому моменту ее популярность существенно упала на фоне других потенциальных кандидатов.

Впоследствии президент Джо Байден предложил Харрис должности вице-президента США.

"Мне выпала большая честь объявить, что я выбрал своим соратником Камалу Харрис — бесстрашного борца за простых людей, одну из лучших государственных служащих в стране", — писал он.

Дональд Трамп иронически прокомментировал номинацию Харрис, заметив, что она "хорошо стартовала на праймериз демократов, но подытожила слабо, выйдя из гонки практически без поддержки".

Трамп добавил:

"О таком сопернике мечтает каждый!".

Напомним, Байден снял свою кандидатуру с президентских выборов. Итак, Демократическая партия будет выбирать нового кандидата для участия в гонке.

Впоследствии Байден заявил, кто вместо него будет участвовать в президентской гонке. Он полностью поддерживает кандидатуру вице-президента Камалы Харрис. Также он призвал демократов победить Трампа.

После этого Камала Харрис заявила, что будет участвовать в президентских выборах.