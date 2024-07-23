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Передвиборча кампанія Камали Гарріс за останні дні зібрала 100 мільйонів доларів

23 липня 2024 22:16
Бригадир Софія - редактор
Бригадир Софія
редактор
Передвиборча кампанія Гарріс — віцепрезидентка вже зібрала 100 мільйонів доларів
Віцепрезидентка США Камала Гарріс. Фото: Reuters
Бригадир Софія - редактор
Бригадир Софія
редактор

Після того як Джо Байден вийшов з президентських перегонів, віцепрезидентка США Камала Гарріс заявила про своє бажання балотуватися на посаду президента. Її передвиборча кампанія вже зібрала 100 мільйонів доларів.

Про це повідомив телеканал ABC News у вівторок, 23 липня.

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Найзначніша сума коштів була зібрана в проміжок між неділею, коли президент Джо Байден оголосив про свій вихід з виборчих перегонів, і вечором понеділка. Фінансові надходження організував Національний комітет Демократичної партії разом з його фондами для збору коштів.

До того ж близько 58 тисяч людей записалися волонтерами кампанії віцепрезидентки, що в понад 100 разів перевищує середньоденний рівень реєстрації. Згідно з інформацією телеканалу, Гарріс у вівторок планує провести свій перший передвиборчий мітинг у Мілуокі, штат Вісконсин.

Нагадаємо, Байден зняв свою кандидатуру з президентських виборів. Отже, Демократична партія обиратиме нового кандидата для участі у перегонах.

Згодом Байден заявив, хто замість нього братиме участь у президентських перегонах. Він повністю підтримує кандидатуру віцепрезидентки Камали Гарріс. Також він закликав демократів перемогти Трампа. 

Після цього Камала Гарріс заявила, що братиме участь у президентських виборах

Джо Байден США вибори політики Камала Гарріс

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