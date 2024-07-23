Предвыборная кампания Харрис — вице-президент уже собрала 100 миллионов долларов

Предвыборная кампания Камалы Харрис за последние дни собрала 100 миллионов долларов
После того, как Джо Байден вышел из президентской гонки, вице-президент США Камала Харрис заявила о своем желании баллотироваться на пост президента. Ее предвыборная кампания уже собрала 100 миллионов долларов.
Об этом сообщил телеканал ABC News во вторник, 23 июля.
Предвыборная кампания Харрис
Самая значительная сумма средств была собрана в промежуток между воскресеньем, когда президент Джо Байден объявил о своем выходе из избирательной гонки и вечером понедельника. Финансовые поступления организовал Национальный комитет Демократической партии вместе с его фондами по сбору средств.
К тому же, около 58 тысяч человек записались волонтерами кампании вице-президента, что в более чем 100 раз превышает среднедневной уровень регистрации. Согласно информации телеканала, Харрис во вторник планирует провести свой первый предвыборный митинг в Милуоки, штат Висконсин.
Напомним, Байден снял свою кандидатуру по президентским выборам. Итак, Демократическая партия будет выбирать нового кандидата для участия в гонках.
Впоследствии Байден заявил, кто вместо него будет участвовать в президентской гонке. Он полностью поддерживает кандидатуру вице-президента Камалы Харрис. Также он призвал демократов победить Трампа.
После этого Камала Харрис заявила, что будет участвовать в президентских выборах.
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