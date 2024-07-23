Предвыборная кампания Харрис — вице-президент уже собрала 100 миллионов долларов

Вице-президент США Камала Харрис. Фото: Reuters

После того, как Джо Байден вышел из президентской гонки, вице-президент США Камала Харрис заявила о своем желании баллотироваться на пост президента. Ее предвыборная кампания уже собрала 100 миллионов долларов.

Об этом сообщил телеканал ABC News во вторник, 23 июля.

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Предвыборная кампания Харрис

Самая значительная сумма средств была собрана в промежуток между воскресеньем, когда президент Джо Байден объявил о своем выходе из избирательной гонки и вечером понедельника. Финансовые поступления организовал Национальный комитет Демократической партии вместе с его фондами по сбору средств.

К тому же, около 58 тысяч человек записались волонтерами кампании вице-президента, что в более чем 100 раз превышает среднедневной уровень регистрации. Согласно информации телеканала, Харрис во вторник планирует провести свой первый предвыборный митинг в Милуоки, штат Висконсин.

Напомним, Байден снял свою кандидатуру по президентским выборам. Итак, Демократическая партия будет выбирать нового кандидата для участия в гонках.

Впоследствии Байден заявил, кто вместо него будет участвовать в президентской гонке. Он полностью поддерживает кандидатуру вице-президента Камалы Харрис. Также он призвал демократов победить Трампа.

После этого Камала Харрис заявила, что будет участвовать в президентских выборах.