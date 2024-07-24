Выборы в США — Камала Гаррис обогнала Дональда Трампа по первому опросу

Вице-президент США Камала Гаррис. Фото: REUTERS/Kevin Mohatt

Вице-президент Соединенных Штатов Америки Камала Гаррис обогнала кандидата в президенты США от Республиканской партии Дональда Трампа в соответствии с результатами первого общенационального опроса. Политик вырвалась вперед на два процентных пункта.

Об этом свидетельствуют результаты опроса Reuters/Ipsos, обнародованные во вторник, 23 июля.

Читайте также:

Кто имеет наибольшую поддержку на выборах в США

По данным опроса, Гаррис опередила Трампа, имея 44% против 42%. В то же время разница находится в пределах статистической погрешности в 3 пункта.

Предыдущий опрос Reuters/Ipsos, проводившийся 15-16 июля, показывал равную поддержку обеих сторон, а в начале июля Трамп опережал Гаррис на один процентный пункт.

В то же время в последнем опросе 56% избирателей утверждали, что вице-президент США "обладает острым умом и способна справляться с вызовами", о Трампе так высказались 49%, а о Байдене лишь 22%.

Выборы президента в США

Напомним, что после того, как президент США Джо Байден вышел из президентской гонки, Камала Гаррис заявила о своем желании баллотироваться на пост президента. Несмотря на то, что политик еще не является официальным кандидатом, ее предвыборная кампания уже собрала 100 миллионов долларов.

В то же время Гаррис довольно тепло отзывается о действующем американском лидере. Во время своего первого заявления после решения Байдена сняться с выборов вице-президент отметила, что Байден за один президентский срок достиг большего, чем большинство президентов за два.

Добавим, Новини.LIVE писали, что известно о вице-президентке США Камале Гаррисе.