Выборы в США — Камала Гаррис обогнала Дональда Трампа по первому опросу

Камала Гаррис обогнала Трампа на президентских выборах в США — результаты опроса
Вице-президент Соединенных Штатов Америки Камала Гаррис обогнала кандидата в президенты США от Республиканской партии Дональда Трампа в соответствии с результатами первого общенационального опроса. Политик вырвалась вперед на два процентных пункта.
Об этом свидетельствуют результаты опроса Reuters/Ipsos, обнародованные во вторник, 23 июля.
Кто имеет наибольшую поддержку на выборах в США
По данным опроса, Гаррис опередила Трампа, имея 44% против 42%. В то же время разница находится в пределах статистической погрешности в 3 пункта.
Предыдущий опрос Reuters/Ipsos, проводившийся 15-16 июля, показывал равную поддержку обеих сторон, а в начале июля Трамп опережал Гаррис на один процентный пункт.
В то же время в последнем опросе 56% избирателей утверждали, что вице-президент США "обладает острым умом и способна справляться с вызовами", о Трампе так высказались 49%, а о Байдене лишь 22%.
Выборы президента в США
Напомним, что после того, как президент США Джо Байден вышел из президентской гонки, Камала Гаррис заявила о своем желании баллотироваться на пост президента. Несмотря на то, что политик еще не является официальным кандидатом, ее предвыборная кампания уже собрала 100 миллионов долларов.
В то же время Гаррис довольно тепло отзывается о действующем американском лидере. Во время своего первого заявления после решения Байдена сняться с выборов вице-президент отметила, что Байден за один президентский срок достиг большего, чем большинство президентов за два.
Добавим, Новини.LIVE писали, что известно о вице-президентке США Камале Гаррисе.
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