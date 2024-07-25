Камала Гарріс балотується у президенти США

Камала Гарріс. Фото: REUTERS/Kevin Mohatt

Віцепрезидентка Сполучених Штатів Америки Камала Гарріс офіційно заявила, що братиме участь у виборах президента. Раніше Джо Байден і голови Демократичної партії підтримали її кандидатуру.

Про це вона написала на своїй сторінці у соцмережі X.

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Камала Гарріс братиме участь у виборах США

"Я Камала Гарріс, і я балотуюся у президенти Сполучених Штатів", — йдеться у її дописі.

У першому передвиборчому ролику Гарріс розповідає про своє бачення майбутнього Америки і протиставляє себе Дональду Трампу, який, за її словами, штовхає країну до хаосу, ненависті та страху.

Вона обіцяє посилити обмеження на володіння зброєю, виступає проти заборони абортів, боротися із дитячою бідністю та за доступну медицину для всіх верств населення.

"На цих виборах перед кожним постає питання: у якій країні ми хочемо жити? Є деякі люди, які вважають, що ми повинні бути країною хаосу, страху, ненависті. Ми обираємо щось інше. Ми обираємо свободу", — заявила вона під час показу кадрів Дональда Трампа та його кандидата у віцепрезиденти Джей Ді Венса.

Вибори в США — що потрібно знати

Нагадаємо, 18 липня, президент США Джо Байден захворів на коронавірус. Під час самоізоляції він заявив, що знімає свою кандидатуру з президентських виборів.

Незадовго після цього Байден заявив, що він повністю підтримує кандидатуру на посаду президента США Камали Гарріс. Також він закликав демократів перемогти Трампа.

Також ми писали, що Камала Гарріс вперше виступила після того, як Байден зняв свою кандидатуру з виборів. Вона заявила, що чинний президент США за один термін досяг більшого, ніж більшість президентів за два.