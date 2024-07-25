Камала Гаррис баллотируется в президенты США

Камала Гаррис. Фото: REUTERS/Kevin Mohatt

Вице-президент Соединенных Штатов Америки Камала Харрис официально заявила, что будет участвовать в выборах президента. Ранее Джо Байден и главы Демократической партии поддержали ее кандидатуру.

Об этом она написала на своей странице в соцсети X.

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"Я Камала Харрис, и я баллотируюсь в президенты Соединенных Штатов", — говорится в ее сообщении.

В первом предвыборном ролике Харрис рассказывает о своем видении будущего Америки и противопоставляет себя Дональду Трампу, который, по ее словам, толкает страну к хаосу, ненависти и страху.

Она обещает усилить ограничения на владение оружием, выступает против запрета абортов, бороться с детской бедностью и доступной медициной для всех слоев населения.

"На этих выборах перед каждым стоит вопрос: в какой стране мы хотим жить? Есть некоторые люди, которые считают, что мы должны быть страной хаоса, страха, ненависти. Мы выбираем что-то другое. Мы выбираем свободу", — заявила она во время показа кадров Дональда Трампа и его кандидата в вице-президенты Джей Ди Венса.

Выборы в США — что нужно знать

Напомним, 18 июля президент США Джо Байден заболел коронавирусом. Во время самоизоляции он заявил, что снимает свою кандидатуру с президентских выборов.

Незадолго после этого Байден заявил, что полностью поддерживает кандидатуру на пост президента США Камалы Харрис. Также он призвал демократов победить Трампа.

Также мы писали, что Камала Харрис впервые выступила после того, как Байден снял свою кандидатуру с выборов. Она заявила, что действующий президент США за один срок достиг большего, чем большинство президентов за два.