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Кремль опасается победы Камалы Харрис на выборах в США — The Washington Post

27 июля 2024 02:28
Инна Буряк - редактор
Инна Буряк
редактор
Выборы президента в США — почему Россия боится победы Камалы Харрис
Российский диктатор Владимир Путин. Фото: росСМИ
Инна Буряк - редактор
Инна Буряк
редактор

В России опасаются победы на выборах в Соединенных Штатах Америки кандидатки от Демократической партии на пост президента Камалы Харрис. Для Кремля политик совсем неизвестна.

Об этом сообщает The Washington Post в пятницу, 26 июля.

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Издание отмечает, что решение президента США Джо Байдена не баллотироваться стало ударом для российской элиты, надеявшейся на победу Трампа и "окно возможностей" для урегулирования войны в Украине на выгодных для России условиях.

"Если Камала Харрис победит на выборах, это будет огромное разочарование для Кремля. Не потому, что они ожидают каких-то конкретных антироссийских шагов, а потому, что природа американской политики станет, с их точки зрения, иррациональной, непрагматичной и саморазрушительной", — пояснила основательница политической консалтинговой компании R.Politik Татьяна Станова.

От кандидата в президенты США Дональда Трампа ожидали готовность разрешить конфликт в Украине на российских условиях. В то же время Харрис считают кандидатом, с которым невозможно будет прийти к согласию из-за ее проукраинской позиции.

Издание добавляет, что выход Байдена из президентской гонки является вторым неприятным сюрпризом для России после поражения на парламентских выборах во Франции "Национального объединения" пророссийской Марин Ле Пен.

Президентские выборы в США

Напомним, что после того, как Байден снял свою кандидатуру с президентских выборов в США, он предложил вместо себя вице-президента Камалу Харрис.

Политика ревностно поддерживают американцы, ведь согласно результатам первого общенационального опроса Харрис за короткий срок обогнала Трампа, получив на процент больше голосов.

Впоследствии Харрис официально заявила, что будет участвовать в выборах президента США. Кроме Байдена, политика также поддерживают главы Демократической партии.

Джо Байден США выборы Дональд Трамп Камала Харрис президент война в Украине війна Россия

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