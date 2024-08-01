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Трамп заявив, що Гарріс "несподівано почорніла" — та не забарилась з відповіддю

1 серпня 2024 06:48
Пилип Бойко - редактор
Пилип Бойко
редактор
Трамп звинуватив Гарріс в тому, що вона використовує свій колір шкіри для прихильності електорату
Дональд Трамп у Білому домі. Фото: Держдеп США
Пилип Бойко - редактор
Пилип Бойко
редактор

У Чикаго на "Зборах чорношкірих журналістів", на якій виступав Дональд Трамп, він несподівано заявив, що його конкурентка — Камала Гарріс — "несподівано почорніла". Він звинуватив кандидатку від демократів у використанні свого кольору шкіри.

Про це у середу, 31 липня повідомляє CNN

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Що конкретно заявив Трамп про Гарріс

За словами кандидата від республіканців, Камала Гарріс тільки нещодавно стала акцентувати на своєму кольорі шкіри, тим більше, що раніше, за словами Трампа, вона чорношкірою себе не ідентифікувала.

"Я не знав, що вона чорна, аж поки вона випадково не стала нею. Тепер вона хоче, щоб її знали як чорну. Вона завжди була індійкою", — заявив Трамп.

Він пов'язує це з бажанням Гарріс завоювати прихильність афроамериканців.

Що Трампу відповіла Гарріс

Камала Гарріс, батько якої є чорношкірим вихідцем з Ямайки, а мати з Індії, відповіла на коментарі Дональда Трампа про її расову спадщину. Вона заявила, що Трамп знову почав "те саме старе шоу" і що "американський народ заслуговує кращого".

"Сьогодні Дональд Трамп виступав на щорічних зборах Національної асоціації чорношкірих журналістів, і це було те саме старе шоу, розбіжності та неповага. Дозвольте мені просто сказати, що американський народ заслуговує на краще", – сказала віцепрезидентка у своєму виступі на заході жіночого товариства Sigma Gamma Rho у Х’юстоні.

Раніше ми повідомляли, що Камала Гарріс зібрала вже понад 200 мільйонів доларів пожертв на свою кампанію. Таку суму вдалося отримати менш ніж за тиждень.

Водночас у Росії побоюються перемоги на виборах у США кандидатки від Демократичної партії на посаду президента Камали Гарріс. Для Кремля політикиня зовсім невідома.

США вибори Дональд Трамп Камала Гарріс Республіканська партія Демократична партія

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