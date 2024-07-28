Камала Гарріс зібрала рекордні 200 мільйонів доларів на кампанію президента США

Кандидатка в президенти США Камала Гарріс. Фото: Stephanie Scarbrough/Pool via REUTERS

Кандидатка в президенти Сполучених Штатів Америки Камала Гарріс зібрала вже понад 200 мільйонів доларів пожертв на свою кампанію. Суму вдалося отримати менш ніж за тиждень.

Про це повідомляє Politico з посиланням на слова речника кампанії Майкла Тайлера у неділю, 28 липня.

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Кампанія Камали Гарріс

Після того, як Джо Байден зняв свою кандидатуру на користь Гарріс, її кампанія зібрала найбільшу суму в історії — 200 мільйонів доларів.

Відомо, що понад дві третини цих пожертв надійшли від нових донорів, які раніше не підтримували кампанії демократів.

"Підтримка та енергія навколо віцепрезидента Гарріс відчутні – як і ключові аспекти цієї кампанії: ці вибори будуть дуже напруженими та вирішуватимуться невеликою кількістю виборців лише в кількох штатах", — зазначив директор із комунікацій кампанії Harris for President Майкл Тайлер у заяві про збір коштів.

Для порівняння, у квітні кампанія Байдена зібрала ті ж 200 мільйонів доларів, але за три місяці.

Нагадаємо, Гарріс офіційно заявила, що братиме участь у виборах президента. Раніше Джо Байден і голови Демократичної партії підтримали її кандидатуру.

Також у Росії побоюються перемоги на виборах у США Камали Гарріс. Для Кремля політикиня зовсім невідома.