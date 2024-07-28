Камала Харрис собрала рекордные 200 миллионов долларов на кампанию президента США

Кандидат в президенты США Камала Харрис. Фото: Stephanie Scarbrough/Pool via REUTERS

Кандидат в президенты Соединенных Штатов Америки Камала Харрис собрала уже более 200 миллионов долларов пожертвований на свою кампанию. Сумму удалось получить менее чем за неделю.

Об этом сообщает Politico со ссылкой на слова представителя кампании Майкла Тайлера в воскресенье, 28 июля.

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После того, как Джо Байден снял свою кандидатуру в пользу Харрис, ее кампания собрала самую большую сумму в истории — 200 миллионов долларов.

Известно, что более двух третей этих пожертвований поступили от новых доноров, которые ранее не поддерживали кампании демократов.

"Поддержка и энергия вокруг вице-президента Харрис ощутимы — как и ключевые аспекты этой кампании: эти выборы будут очень напряженными и будут решаться небольшим количеством избирателей только в нескольких штатах", — отметил директор по коммуникациям кампании Harris for President Майкл Тайлер в заявлении о сборе средств.

Для сравнения, в апреле кампания Байдена собрала те же 200 миллионов долларов, но за три месяца.

Напомним, Харрис официально заявила, что будет участвовать в выборах президента. Ранее Джо Байден и главы Демократической партии поддержали ее кандидатуру.

Также в России опасаются победы на выборах в США Камалы Харрис. Для Кремля политик совсем неизвестная.