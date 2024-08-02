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Камала Гарріс стала офіційною кандидаткою у президенти від демократів

2 серпня 2024 20:42
Бригадир Софія - редактор
Бригадир Софія
редактор
Камала Гарріс офіційно стала кандидаткою у президенти від Демократичної партії
Кандидатка у президенти США Камала Гарріс. Фото: REUTERS/Kevin Mohatt
Бригадир Софія - редактор
Бригадир Софія
редактор

Віцепрезидентка США Камала Гарріс здобула потрібну кількість голосів делегатів для свого висунення. Тепер вона є офіційною кандидаткою у президенти США від Демократичної партії.

Про це повідомило видання The Washington Post у п'ятницю, 2 серпня.

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Хоча онлайн-голосування триватиме до понеділка, Гарріс вже подолала необхідний поріг для отримання більшості голосів делегатів. 

"Для мене велика честь бути кандидатом від Демократичної партії на посаду президента Сполучених Штатів. Я офіційно прийму цю номінацію наступного тижня", — заявила Гарріс.

Віцепрезидентка Камала Гарріс оголосила, що офіційно прийме свою номінацію від партії вже наступного тижня, одразу після завершення процесу голосування. Вона висловила свою радість від того, що їй вдалося здобути достатню кількість делегатів для забезпечення цього важливого кроку.

Скільки грошей отримала кампанія Гарріс у липня

У липні передвиборча кампанія Камали Гарріс зібрала 310 мільйонів доларів. Ця сума більше ніж удвічі перевищує 137 мільйонів доларів, які були зібрані кампанією Дональда Трампа в попередньому місяці.

Станом на 2 серпня кампанія Гарріс та її афілійовані комітети мають на рахунках 377 мільйонів доларів. Це дає їй перевагу в 50 мільйонів доларів над загальними коштами Трампа, які складають 327 мільйонів доларів.

З моменту офіційного вступу в передвиборчу гонку, після того як Джо Байден відкликав свою заявку на переобрання, Гарріс зарекомендувала себе як надзвичайно ефективний кандидат. Нове опитування Associated Press показало, що близько восьми з десяти демократів висловлюють підтримку кандидатурі Гарріс на президентських виборах.

Крім того, свіжі дані від консервативної групи Competitiveness Coalition демонструють, що Гарріс лідирує над Трампом у ключових штатах Пенсильванія та Вісконсин. Зокрема, її підтримка в цих штатах складає 48% проти 45% та 48% проти 46% відповідно. У штаті Мічіган обидва кандидати мають рівний результат — 45% на 45%.

Враховуючи зростання популярності Гарріс, наступного тижня вона планує відвідати кілька стратегічно важливих штатів, зокрема Пенсильванію, Вісконсин, Мічиган, Північну Кароліну, Джорджію, Арізону та Неваду. 

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