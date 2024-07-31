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Гарріс випереджає Трампа за рейтингом у ключових штатах — опитування

31 липня 2024 09:46
Катерина Османська - Редактор
Вибори в США — Камала Гарріс обігнала Трампа за підтримкою у ключових штатах
Кандидатка у президенти США Камала Гарріс. Фото: REUTERS/Dustin Chambers
Катерина Османська - Редактор

Віцепрезидентка США Камала Гарріс обігнала за підтримкою Дональда Трампа у ключових штатах, де традиційно визначаються результати президентських виборів. Вона завоювала підтримку серед молоді, темношкірих та латиноамериканських виборців.

Про це свідчиться опитування Bloomberg News/Morning Consult

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Суперництво між Гарріс та Трампом

Згідно з останнім опитуванням, Гарріс має перевагу над Трампом в чотирьох штатах:

  • в Аризоні 49% опитаних за віцепрезидентку США, проти 47% за експрезидента,
  • у Вісконсіні 50% проти 47%,
  • у Мічигані 53% проти 42%,
  • у Неваді 47% проти 45%.

Видання зазначило, що це чотири ключових штати, в яких точиться боротьба.

Водночас у в Пенсильванії та Північній Кароліні перевагу має Дональд Трамп. 50% проти 46% в обох штатах.

А у штаті Джорджія обоє претенденти у президентське крісло мають однаковий рівень підтримки — 47%.

Однак загалом Камала Гарріс випереджає Дональда Трампа на 1 процентний пункт. Віцепрезидентку США підтримали 48%, експрезидента — 47%. Bloomberg пише, що показники Гарріс є кращими, ніж були у Байдена, який відставав від Трампа на два пункти перед тим, як президент США знявся з виборів.

"Ці цифри свідчать про те, що у Гарріс є шанс зібрати коаліцію виборців, яка привела президента Барака Обаму до Білого дому, і окреслити чіткіший шлях до перемоги, ніж президент Байден", — наголосили у матеріалі. 

Також відомо, що в опитуванні взяли участь майже 5000 американців із семи штатів. Воно проводилось з 24 по 28 липня. 

Вибори у США — що потрібно знати

Нагадаємо, 25 липня Камала Гарріс офіційно заявила, що братиме участь у виборах президента. Раніше Джо Байден і голови Демократичної партії підтримали її кандидатуру. 

Вона зібрала вже понад 200 мільйонів доларів пожертв на свою кампанію. Таку суму вдалося отримати менш ніж за тиждень.

Водночас у Росії побоюються перемоги на виборах у США кандидатки від Демократичної партії на посаду президента Камали Гарріс. Для Кремля політикиня зовсім невідома.

США вибори Дональд Трамп опитування Камала Гарріс

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