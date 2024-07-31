Выборы в США — Камала Харрис обогнала Трампа по поддержке в ключевых штатах

Кандидат в президенты США Камала Харрис. Фото: REUTERS/Dustin Chambers

Вице-президент США Камала Харрис обогнала при поддержке Дональда Трампа в ключевых штатах, где традиционно определяются результаты президентских выборов. Она завоевала поддержку среди молодежи, темнокожих и латиноамериканских избирателей.

Об этом свидетельствует опрос Bloomberg News/Morning Consult.

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Соперничество между Харрис и Трампом

Согласно последнему опросу, Харрис имеет преимущество над Трампом в четырех штатах:

в Аризоне 49% опрошенных за вице-президента США, против 47% за экс-президента,

в Висконсине 50% против 47%,

в Мичигане 53% против 42%,

в Неваде 47% против 45%.

Издание отметило, что это четыре ключевых штата, в которых идет борьба.

В то же время в Пенсильвании и Северной Каролине преимущество имеет Дональд Трамп. 50% против 46% в обоих штатах.

А в штате Джорджия оба претендента в президентское кресло имеют одинаковый уровень поддержки — 47%.

Однако Камала Харрис опережает Дональда Трампа на 1 процентный пункт. Вице-президент США поддержали 48%, экс-президента — 47%. Bloomberg пишет, что показатели Харрис лучше, чем были у Байдена, который отставал от Трампа на два пункта перед тем, как президент США снялся с выборов.

"Эти цифры свидетельствуют о том, что у Харрис есть шанс собрать коалицию избирателей, которая привела президента Барака Обаму в Белый дом, и определить более четкий путь к победе, чем президент Байден", — отметили в материале.

Также известно, что в опросе приняли участие около 5 000 американцев из семи штатов. Оно проводилось с 24 по 28 июля.

Выборы в США — что нужно знать

Напомним, 25 июля Камала Харрис официально заявила, что будет участвовать в выборах президента. Ранее Джо Байден и главы Демократической партии поддержали ее кандидатуру.

Она собрала уже более 200 миллионов долларов пожертвований на свою кампанию. Такую сумму удалось получить менее чем через неделю.

В то же время, в России опасаются победы на выборах в США кандидатки от Демократической партии на пост президента Камалы Харрис. Для Кремля политика совсем неизвестна.