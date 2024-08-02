Вибори у Венесуелі — США визнали переможцем Едмундо Гонсалеса

Держсекретар США Ентоні БЛінкен. Фото: Reuters

США визнали Едмундо Гонсалеса переможцем президентських виборів у Венесуелі, заявивши, що оголошення перемоги Ніколаса Мадуро відбулося без доказів. Демократична опозиція опублікувала дані, які свідчать про значну перевагу Гонсалеса в підрахунку голосів.

Про це повідомила пресслужба уряду США у четвер, 1 серпня.

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За словами держсекретаря США Ентоні Блінкена, понад 12 мільйонів венесуельців взяли участь у президентських виборах, які відбулися 28 липня.

Блінкен заявив, що поспішне оголошення Ніколаса Мадуро переможцем президентських виборів відбулося без жодних доказів. Проте офіційних результатів щодо підрахунку досі не оприлюднили.

"Негайне оголошення Національної виборчої ради (CNE) Ніколаса Мадуро переможцем президентських виборів прийшло без жодних підтверджуючих доказів. CNE Венесуели досі не опублікувала детальних даних або жодного з протоколів підрахунку голосів, попри неодноразові заклики венесуельців і міжнародної спільноти зробити це", — заявив держсекретар США.

Він наголосив, що демократична опозиція опублікувала понад 80 відсотків протоколів, отриманих безпосередньо з виборчих дільниць по всій Венесуелі. Ці таблиці підрахунку свідчать про те, що Едмундо Гонсалес отримав найбільше голосів на цих виборах із нездоланною перевагою.

"З огляду на беззаперечні докази, Сполученим Штатам і, що найважливіше, венесуельському народу зрозуміло, що Едмундо Гонсалес набрав найбільшу кількість голосів на президентських виборах у Венесуелі 28 липня", — зауважив Блінкен.

Нагадаємо, у кількох містах Венесуели спалахнули протести після того, як авторитарний лідер Ніколас Мадуро був офіційно оголошений переможцем президентських перегонів, затьмарених звинуваченнями у фальсифікації виборів.

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