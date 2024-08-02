Выборы в Венесуэле — США признали победителем Эдмундо Гонсалеса

Госсекретарь США Энтони Блинкен. Фото: Reuters

США признали Эдмунда Гонсалеса победителем президентских выборов в Венесуэле, заявив, что оглашение победы Николаса Мадуро произошло без доказательств. Демократическая оппозиция опубликовала данные, свидетельствующие о значительном преимуществе Гонсалеса в подсчете голосов.

Об этом сообщила пресс-служба правительства США в четверг, 1 августа.

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По словам госсекретаря США Энтони Блинкена, более 12 миллионов венесуэльцев приняли участие в состоявшихся 28 июля президентских выборах.

Блинкен заявил, что поспешное объявление Николаса Мадуро победителем президентских выборов состоялось без доказательств. Однако официальные результаты по подсчету до сих пор не обнародовали.

"Немедленное объявление Национального избирательного совета (CNE) Николаса Мадуро победителем президентских выборов пришло без подтверждающих доказательств. CNE Венесуэлы до сих пор не опубликовала подробных данных или ни одного из протоколов подсчета голосов, несмотря на неоднократные призывы венесуэльцев и международного сообщества сделать это", — заявил госсекретарь

Он подчеркнул, что демократическая оппозиция опубликовала более 80 процентов протоколов, полученных непосредственно из избирательных участков по всей Венесуэле. Эти таблицы подсчета свидетельствуют о том, что Эдмундо Гонсалес получил больше голосов на этих выборах с непреодолимым преимуществом.

"Учитывая безоговорочные доказательства, Соединенным Штатам и, что самое важное, венесуэльскому народу понятно, что Эдмунд Гонсалес набрал наибольшее количество голосов на президентских выборах в Венесуэле 28 июля", — отметил Блинкен.

Напомним, в нескольких городах Венесуэлы вспыхнули протесты после того, как авторитарный лидер Николас Мадуро был официально объявлен победителем президентской гонки, омраченной обвинениями в фальсификации выборов.

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