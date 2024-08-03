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Трамп согласился на дебаты с Харрис — когда они состоятся

3 августа 2024 10:34
Виктория Козырь - редактор
Дональд Трамп согласился на дебаты с Камалой Харрис
Кандидат в президенты США Дональд Трамп. Фото: REUTERS/Elizabeth Frantz
Виктория Козырь - редактор

Кандидат в президенты Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп согласился на предложение провести дебаты с вице-президентом Камалой Харрис. Они пройдут 4 сентября.

Об этом сообщает Reuters в субботу, 3 августа.

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"Правила будут похожи на правила моих дебатов с Сонным Джо, с которым ужасно вела себя его партия, но с полной аудиторией", — сказал Трамп.

В прошлом месяце Харрис отметила, что готова после того, как телеканал Fox News предложил президентские дебаты между двумя кандидатами 17 сентября.

Однако после того, как Байден выбыл из гонки, Трамп говорил, что не будет проводить с ней дебаты, поскольку она не является официальным кандидатом.

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