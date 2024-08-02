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Большой обмен заключенных между Россией и Западом — у Reuters узнали детали договора

2 августа 2024 14:57
Виктория Козырь - редактор
Переговоры об обмене заключенных между Россией и Западом — детали от Reuters
Американцы, освобожденные из заключения в России, прибывают на аэродром Келли Филд в Сан-Антонио. Фото: REUTERS/Kaylee Greenlee Beal
Виктория Козырь - редактор

Переговоры об обмене заключенных между Россией и Западом продолжались более двух лет. Одной из целей этого договора должно было быть освобождения российского оппозиционера Алексея Навального.

Об этом сообщает Reuters.

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Reuters со ссылкой на источники пишет, что Штаты и Россия начали вести переговоры об обмене в начале 2022 года. Это произошло после задержания американской баскетболистки Бритни Гринер в РФ. В феврале того же года Кремль был готов к разговору и обращался к США с предложением.

Россия стремилась вернуть киллера Вадима Красикова и была готова обменять его на бывшего американского морпеха Пола Вилана. Американские чиновники подчеркивают, что это обсуждалось как соглашение "шпион на шпиона".

Однако обмен не состоялся, поскольку Вадим Красиков отбывал пожизненное заключение в Германии за убийство бывшего чеченского полевого командира Зелимхана Хангошвили в 2019 году. Берлин выступал против его освобождения.

В декабре 2022 года состоялся обмен, в котором баскетболистка Бренни Гринер была освобождена в обмен на торговца оружием Виктора Бута.

Освобождение Алексея Навального

В начале прошлого года переговоры об обмене были возобновлены. США провели встречи с представителями Германии, обсуждая возможность освобождения пехотинца Пола Уилана из российской тюрьмы. Вашингтон предложил Берлину запросить освобождение оппозиционера Алексея Навального, чтобы побудить Германию согласиться на обмен киллера Вадима Красикова. Однако Германия сначала не поддержала эту идею, опасаясь, что Навальный может снова вернуться в Россию.

В 2023 году в РФ задержали двух журналистов — корреспондента The Wall Street Journal Эвана Гершковича и российско-американскую журналистку "Радио Свобода" Алсу Курмашеву. После этого Вашингтон предложил Москве новое предложение, которое не включало обмен Вадима Красикова, однако РФ отказалась.

Над обменом также работала вице-президент США Камала Харрис. Во время Мюнхенской конференции по безопасности она встретилась с премьер-министром Словении Робертом Голобом, чтобы обсудить передачу России двух шпионов, которые уже были задержаны. Харрис провела переговоры и с Олафом Шольцом. В этот период появилась информация о смерти Алексея Навального в российской колонии.

Последние договоренности перед обменом

В начале 2024 года администрация Байдена начала готовить новые списки российских политзаключенных для переговоров с Германией, но не зафиксировала никакого прогресса. В конце апреля Байден направил Шольцу письмо, в котором предоставил детали возможной сделки.

В июне канцлер Германии разрешил освобождение Красикова. Reuters пишет, что США ускорили свое новое предложение Москве, но решили подождать. В то же время Кремль начал ускорять суды над Гершковичем и Курмашевой.

В июле администрация Байдена получила официальное уведомление о том, что Россия готова принять соглашение.

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