Обмен заключенными между США и РФ — было ли взаимодействие с Путиным

Президент США Джо Байден приветствует вернувшихся из России заключенных. Фото: Reuters

Между США и Россией произошел большой обмен заключенными, который охватывает 24 человека. Обмен состоялся без непосредственного участия российского лидера Владимира Путина.

Об этом сообщил советник по национальной безопасности США Джейк Салливан на брифинге.

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Президент США Джо Байден вместе с его администрацией достигли соглашения для американцев, которые были несправедливо заключены в Россию.

"Мы завершили один из самых больших и, безусловно, самых сложных обменов в истории. Уволены 16 человек, которые были задержаны в России: 3 граждан США, 1 американский владелец грин-карты, 5 граждан Германии, и 7 российских политзаключенных — в обмен на 8 человек, которые удерживаются в США, Германии, Норвегии, Словении и Польше", — отметил Салливан.

Он заявил, что США не взаимодействовали с российским диктатором Владимиром Путиным при подготовке к большому обмену заключенными, а только с российскими чиновниками.

"В ходе этого было активное взаимодействие с российскими официальными лицами. Я не собираюсь вдаваться в подробности, потому что эти каналы чувствительны и нуждаются в защите именно по этой причине, потому что наличие этих чувствительных каналов позволяет нам получать такие результаты, как сегодня", — заявил советник Белого дома.

Во время брифинга у Байдена спросили, хочет ли он поговорить с лидером России, учитывая, что заключенные возвращаются домой в рамках соглашения.

"Мне не нужно говорить с Путиным", — ответил президент США.

Напомним, самолет с гражданами США, уволенными в процессе обширного обмена с Россией, приземлился на авиаабазе Эндрюс под Вашингтоном.

Ранее мы писали, что журналист The Wall Street Journal Эван Гершкович, приговоренный в России к 16 годам колонии строгого режима за шпионаж, вернулся в США в рамках обмена заключенными.