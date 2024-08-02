Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Сегодня arrow В Белом доме прокомментировали взаимодействие с Путиным при обмене заключенными с Россией arrow

В Белом доме прокомментировали взаимодействие с Путиным при обмене заключенными с Россией

2 августа 2024 12:46
Валерия Барановская - редактор
Обмен заключенными между США и РФ — было ли взаимодействие с Путиным
Президент США Джо Байден приветствует вернувшихся из России заключенных. Фото: Reuters
Валерия Барановская - редактор

Между США и Россией произошел большой обмен заключенными, который охватывает 24 человека. Обмен состоялся без непосредственного участия российского лидера Владимира Путина.

Об этом сообщил советник по национальной безопасности США Джейк Салливан на брифинге.

Читайте также:

Обмен заключенными между США и Россией

Президент США Джо Байден вместе с его администрацией достигли соглашения для американцев, которые были несправедливо заключены в Россию.

"Мы завершили один из самых больших и, безусловно, самых сложных обменов в истории. Уволены 16 человек, которые были задержаны в России: 3 граждан США, 1 американский владелец грин-карты, 5 граждан Германии, и 7 российских политзаключенных — в обмен на 8 человек, которые удерживаются в США, Германии, Норвегии, Словении и Польше", — отметил Салливан.

Он заявил, что США не взаимодействовали с российским диктатором Владимиром Путиным при подготовке к большому обмену заключенными, а только с российскими чиновниками.

"В ходе этого было активное взаимодействие с российскими официальными лицами. Я не собираюсь вдаваться в подробности, потому что эти каналы чувствительны и нуждаются в защите именно по этой причине, потому что наличие этих чувствительных каналов позволяет нам получать такие результаты, как сегодня", — заявил советник Белого дома.

Во время брифинга у Байдена спросили, хочет ли он поговорить с лидером России, учитывая, что заключенные возвращаются домой в рамках соглашения.

"Мне не нужно говорить с Путиным", — ответил президент США.

Напомним, самолет с гражданами США, уволенными в процессе обширного обмена с Россией, приземлился на авиаабазе Эндрюс под Вашингтоном.

Ранее мы писали, что журналист The Wall Street Journal Эван Гершкович, приговоренный в России к 16 годам колонии строгого режима за шпионаж, вернулся в США в рамках обмена заключенными.

Джо Байден США Германия владимир путин заключенные Россия

Все новости

Архив
Все Новости Статьи Видео

13:14 Повторная ВВК — что следует знать перед прохождением

13:09 Оккупанты обстреляли Купянск на Харьковщине — в ОВА сообщили о погибшей

13:06 Карпаты подписали еще одного бывшего лидера Днепра-1 — о ком речь

13:05 В Киеве будут судить заключенного мошенника, который обманул бойца ВСУ на десятки тысяч гривен

13:04 Драка, крики и полиция — в Одессе произошла очередная стычка местных с ТЦК

В ГПСУ назвали количество мужчин, погибших в водах Тисы с начала вторжения России - 80x80

В ГПСУ назвали количество мужчин, погибших в водах Тисы с начала вторжения России

13:01 Нашли вероятный тайник подозреваемого — появились новые детали дела в убийстве Фарион

13:00 Зарплаты учителей — в Минобразования рассказали, когда ждать повышения

12:59 В Киевской области хотят построить укрытие для больницы — на проект предусмотрено 1,5 млн гривен

Text

12:56 Новые подробности убийства Фарион и подготовка США к войне — эфир Новини.LIVE

12:53 В МОК выступили в поддержку трансгендера, который сломал нос сопернице

13:14 Повторная ВВК — что следует знать перед прохождением

13:09 Оккупанты обстреляли Купянск на Харьковщине — в ОВА сообщили о погибшей

13:06 Карпаты подписали еще одного бывшего лидера Днепра-1 — о ком речь

13:05 В Киеве будут судить заключенного мошенника, который обманул бойца ВСУ на десятки тысяч гривен

13:04 Драка, крики и полиция — в Одессе произошла очередная стычка местных с ТЦК

В ГПСУ назвали количество мужчин, погибших в водах Тисы с начала вторжения России - 80x80

В ГПСУ назвали количество мужчин, погибших в водах Тисы с начала вторжения России

13:01 Нашли вероятный тайник подозреваемого — появились новые детали дела в убийстве Фарион

13:00 Зарплаты учителей — в Минобразования рассказали, когда ждать повышения

12:59 В Киевской области хотят построить укрытие для больницы — на проект предусмотрено 1,5 млн гривен

12:53 В МОК выступили в поддержку трансгендера, который сломал нос сопернице

12:48 В каких учреждениях процветает коррупция — результаты опроса среди украинцев

Эксклюзив

18:47 Смертельно ядовитые пауки в Одессе — какая опасность для горожан и туристов

Новость с видео

05:35 Уклонистам начали блокировать счета — можно ли оспорить и почему некоторые штрафы от ТЦК незаконны

31 июля 2024

18:03 ИИ в одесских школах уже с этого года — как это работает

06:40 Цены на лом в Украине — сколько стоит 1 кг чермета в конце июля

30 июля 2024

19:19 Без Пушкинской, бульвара Жванецкого и площади Толбухина — мнения одесситов о нововведениях

18:37 Убийство Ирины Фарион — в Одессе назвали причастных

06:40 В Украине продолжают расти цены на золото — сколько стоит 1 г драгоценных металлов в июле

06:30 В Украине значительно выросли цены на пшеницу — сколько стоит тонна зерна в июле

05:58 Известная военная рассказала про Часов Яр, который россияне превратили в Бахмут

В ГПСУ назвали количество мужчин, погибших в водах Тисы с начала вторжения России - 80x80

В ГПСУ назвали количество мужчин, погибших в водах Тисы с начала вторжения России

Новость с видео

05:51 Разрешат откупаться от тюрьмы — что не так с законопроектом о коррупции

Text

12:56 Новые подробности убийства Фарион и подготовка США к войне — эфир Новини.LIVE

Text

12:22 Доктор экономических наук Длигач назвал реформы, которые позволят пополнить госбюджет на 1 трлн грн

Text

11:13 Генерал-лейтенант Романенко объяснил, что нужно для эффективного использования истребителей F-16

Text

08:00 Переломный момент в войне с F-16 и доклад Сырского о ситуации на фронте — эфир Ранок.LIVE

1 августа 2024
Text

18:03 Военный объяснил, как ВСУ смогут использовать истребители F-16

Text

17:50 Истребители F-16 в Украине и новое наступление России — эфир Вечір.LIVE

Text

16:33 Военный заявил о необходимости введения большего количества инноваций на фронте

Text

16:32 Российский оппозиционер Пономарев заявил, что вражеский дрон целенаправленно ударил по его дому

Text

14:03 Как построить здоровую конкуренцию в украинской энергетике — объяснение экономиста

В ГПСУ назвали количество мужчин, погибших в водах Тисы с начала вторжения России - 80x80

В ГПСУ назвали количество мужчин, погибших в водах Тисы с начала вторжения России

Text

13:04 Авиаэксперт назвал самый эффективный способ уничтожения российских дронов

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

19:09 Отец подозреваемого в убийстве Фарион прокомментировал задержание сына

26 июля 2024

13:08 Клименко рассекретил, о чем писал в прощальном письме подозреваемый в убийстве Фарион

18:47 Где служат бывшие ограниченно пригодные, мобилизованные в ВСУ — перечень должностей

1 августа 2024

08:31 Зинченко покидает Арсенал — украинца хочет подписать чемпион из популярной лиги

22 июля 2024
Новость с видео

20:34 Кто в Резерв+ может получить автоматическую отсрочку — две категории

24 июля 2024

06:00 Быстрая головоломка — найдите три отличия между рисунками за 10 секунд

10:04 Зинченко выбрал новый клуб — Арсенал готовит трансфер украинца

22 июля 2024

10:19 Ярмоленко может уйти из Динамо — зарубежный клуб хочет подписать украинца

24 июля 2024

18:38Отдых в запрещенной зоне — как работает курортная Затока на Одесчине

08:33Российский беспилотник атаковал Румынию — появилось видео сильного пожара