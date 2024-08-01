Обмін ув'язненими між Росією та Заходом — у списку 24 людини

Російський опозиціонер Володимир Кара-Мурза. Фото: росЗМІ

У четвер, 1 серпня, розпочався процес обміну ув’язненими між Росією та Заходом. Обмін охоплює 24 ув'язнених з Росії, США, Німеччини та ще трьох країн.

Про це повідомив телеканал CBS News у четвер, 1 липня.

Читайте також:

Обмін ув'язненими між Росією та Заходом

До США повернуться ув'язнені в Росії репортер The Wall Street Journal Еван Гершкович, ветеран морської піхоти Пол Вілан та російсько-американська радіожурналістка Алсу Курмашева. Також має прибути і російський опозиціонер та колумніст The Washington Post Владімір Кара-Мурза, який має британсько-російське громадянство і володіє грін-картою.

Німеччина має отримати близько 12 політичних в'язнів, які наразі знаходяться в Росії. В обмін на це, Росія отримає восьмеро осіб, більшість з яких є підозрюваними або вже засудженими за зв'язки з російською розвідкою.

Росія отримає вісьмох осіб, більшість з яких підозрюються або вже засуджені за зв'язки з російською розвідкою. До РФ повинен повернутися Вадим Красіков, який отримав довічний вирок у Німеччині. Він вбив за наказом російської федеральної влади вбив чеченського польового командира.

Згідно з CBS News, угода про обмін була організована низкою американських урядових структур, зокрема Білим домом, Державним департаментом та Центральним розвідувальним управлінням.

Нещодавно в медіа з'явилися новини про ймовірний масштабний обмін ув'язненими між декількома західними державами, Росією та Білоруссю. Зокрема, йдеться про участь Сполучених Штатів, Німеччини, Словенії та Великої Британії в цьому процесі.

Відомо, що літак, що перевозив політв'язнів з Росії, приземлився в Анкарі. Їх обміняли на осіб, ув'язнених у США та Європі, зокрема на кілера і шпигунів. Зазначається, що обмін координує турецька розвідка.

Хто увійшов до списків

Згідно з інформацією The Insider, Росія звільнила:

Евана Гершковича — журналіста The Wall Street Journal;

Володимира Кара-Мурзу — російського політика-опозиціонера;

Лілію Чанишеву — ексголову штабу Навального в Уфі;

Іллю Яшина — російського політика-опозиціонера;

Ксенію Фадєєву — ексголову штабу Навального в Томську;

Андрія Пивоварова — ексголову організації "Вікрита Росія";

Пола Вілана — ексморпіха США;

Алсу Курмашеву — журналістку Радіо Свобода;

Олега Орлова — правозахисника, голову фонду "Меморіал";

Олександру Скочиленко — художницю;

Дітера Вороніна — політолога;

Кевіна Ліка — школяра, засудженого за "держзраду";

Ріко Крігера — ексспівробіника німецького Червоного Хреста, засудженого до смертної кари в Білорусі за "тероризм";

Патріка Шебеля — громадянина Німеччини, затриманого за мармеладки з марихуаною;

Германа Мойжеса — політика, правозахисника;

Вадима Останіна — ексголову штабу Навального в Барнаулі.

У свою чергу, Захід передав:

Вадима Красікова — з Німеччини, кілер ФСБ;

Артема та Ганну Дульцевих — зі Словенії, агенти ГРУ;

Михайла Мікушина — з Норвегії, шпигун ГРУ;

Павла Рубцова — з Польщі, шпигун ГРУ;

Романа Селезньова — із США, хакер;

Владислава Клюшина — із США, бізнесмен;

Вадима Конощенока — із США, контрабандист.

Раніше ми повідомляли, що журналіст The Wall Street Journal Еван Гершкович, засуджений у Росії до 16 років колонії суворого режиму за шпигунство, може повернутися до США в межах обміну ув'язненими.

Нагадаємо, у російському полоні помер 55-річний військовополонений українець Олександр Іщенко. Він служив водієм у полку особливого призначення "Азов" та був захоплений у полон під час оборони Маріуполя від російських загарбників.