Обмін ув'язненими між Росією та Заходом — у списку 24 людини

Росія та Захід проводять масштабний обмін ув’язненими — хто потрапив до списків
У четвер, 1 серпня, розпочався процес обміну ув’язненими між Росією та Заходом. Обмін охоплює 24 ув'язнених з Росії, США, Німеччини та ще трьох країн.
Про це повідомив телеканал CBS News у четвер, 1 липня.
Обмін ув'язненими між Росією та Заходом
До США повернуться ув'язнені в Росії репортер The Wall Street Journal Еван Гершкович, ветеран морської піхоти Пол Вілан та російсько-американська радіожурналістка Алсу Курмашева. Також має прибути і російський опозиціонер та колумніст The Washington Post Владімір Кара-Мурза, який має британсько-російське громадянство і володіє грін-картою.
Німеччина має отримати близько 12 політичних в'язнів, які наразі знаходяться в Росії. В обмін на це, Росія отримає восьмеро осіб, більшість з яких є підозрюваними або вже засудженими за зв'язки з російською розвідкою.
Росія отримає вісьмох осіб, більшість з яких підозрюються або вже засуджені за зв'язки з російською розвідкою. До РФ повинен повернутися Вадим Красіков, який отримав довічний вирок у Німеччині. Він вбив за наказом російської федеральної влади вбив чеченського польового командира.
Згідно з CBS News, угода про обмін була організована низкою американських урядових структур, зокрема Білим домом, Державним департаментом та Центральним розвідувальним управлінням.
Нещодавно в медіа з'явилися новини про ймовірний масштабний обмін ув'язненими між декількома західними державами, Росією та Білоруссю. Зокрема, йдеться про участь Сполучених Штатів, Німеччини, Словенії та Великої Британії в цьому процесі.
Відомо, що літак, що перевозив політв'язнів з Росії, приземлився в Анкарі. Їх обміняли на осіб, ув'язнених у США та Європі, зокрема на кілера і шпигунів. Зазначається, що обмін координує турецька розвідка.
Хто увійшов до списків
Згідно з інформацією The Insider, Росія звільнила:
- Евана Гершковича — журналіста The Wall Street Journal;
- Володимира Кара-Мурзу — російського політика-опозиціонера;
- Лілію Чанишеву — ексголову штабу Навального в Уфі;
- Іллю Яшина — російського політика-опозиціонера;
- Ксенію Фадєєву — ексголову штабу Навального в Томську;
- Андрія Пивоварова — ексголову організації "Вікрита Росія";
- Пола Вілана — ексморпіха США;
- Алсу Курмашеву — журналістку Радіо Свобода;
- Олега Орлова — правозахисника, голову фонду "Меморіал";
- Олександру Скочиленко — художницю;
- Дітера Вороніна — політолога;
- Кевіна Ліка — школяра, засудженого за "держзраду";
- Ріко Крігера — ексспівробіника німецького Червоного Хреста, засудженого до смертної кари в Білорусі за "тероризм";
- Патріка Шебеля — громадянина Німеччини, затриманого за мармеладки з марихуаною;
- Германа Мойжеса — політика, правозахисника;
- Вадима Останіна — ексголову штабу Навального в Барнаулі.
У свою чергу, Захід передав:
- Вадима Красікова — з Німеччини, кілер ФСБ;
- Артема та Ганну Дульцевих — зі Словенії, агенти ГРУ;
- Михайла Мікушина — з Норвегії, шпигун ГРУ;
- Павла Рубцова — з Польщі, шпигун ГРУ;
- Романа Селезньова — із США, хакер;
- Владислава Клюшина — із США, бізнесмен;
- Вадима Конощенока — із США, контрабандист.
Раніше ми повідомляли, що журналіст The Wall Street Journal Еван Гершкович, засуджений у Росії до 16 років колонії суворого режиму за шпигунство, може повернутися до США в межах обміну ув'язненими.
Нагадаємо, у російському полоні помер 55-річний військовополонений українець Олександр Іщенко. Він служив водієм у полку особливого призначення "Азов" та був захоплений у полон під час оборони Маріуполя від російських загарбників.
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