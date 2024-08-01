Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Сьогодні arrow Росія та Захід проводять масштабний обмін ув’язненими — хто потрапив до списків arrow

Росія та Захід проводять масштабний обмін ув’язненими — хто потрапив до списків

1 серпня 2024 17:07
Бригадир Софія - редактор
Бригадир Софія
редактор
Обмін ув'язненими між Росією та Заходом — у списку 24 людини
Російський опозиціонер Володимир Кара-Мурза. Фото: росЗМІ
Бригадир Софія - редактор
Бригадир Софія
редактор

У четвер, 1 серпня, розпочався процес обміну ув’язненими між Росією та Заходом. Обмін охоплює 24 ув'язнених з Росії, США, Німеччини та ще трьох країн.

Про це повідомив телеканал CBS News у четвер, 1 липня.

Читайте також:

Обмін ув'язненими між Росією та Заходом

До США повернуться ув'язнені в Росії репортер The Wall Street Journal Еван Гершкович, ветеран морської піхоти Пол Вілан та російсько-американська радіожурналістка Алсу Курмашева. Також має прибути і російський опозиціонер та колумніст The Washington Post Владімір Кара-Мурза, який має британсько-російське громадянство і володіє грін-картою.

Німеччина має  отримати близько 12 політичних в'язнів, які наразі знаходяться в Росії. В обмін на це, Росія отримає восьмеро осіб, більшість з яких є підозрюваними або вже засудженими за зв'язки з російською розвідкою.

Росія отримає вісьмох осіб, більшість з яких підозрюються або вже засуджені за зв'язки з російською розвідкою. До РФ повинен повернутися Вадим Красіков, який отримав довічний вирок у Німеччині. Він вбив за наказом російської федеральної влади вбив чеченського польового командира.

Згідно з CBS News, угода про обмін була організована низкою американських урядових структур, зокрема Білим домом, Державним департаментом та Центральним розвідувальним управлінням.

Нещодавно в медіа з'явилися новини про ймовірний масштабний обмін ув'язненими між декількома західними державами, Росією та Білоруссю. Зокрема, йдеться про участь Сполучених Штатів, Німеччини, Словенії та Великої Британії в цьому процесі.

Відомо, що літак, що перевозив політв'язнів з Росії, приземлився в Анкарі. Їх обміняли на осіб, ув'язнених у США та Європі, зокрема на кілера і шпигунів. Зазначається, що обмін координує турецька розвідка.

Хто увійшов до списків 

Згідно з інформацією The Insider, Росія звільнила:

  • Евана Гершковича — журналіста The Wall Street Journal;
  • Володимира Кара-Мурзу — російського політика-опозиціонера;
  • Лілію Чанишеву — ексголову штабу Навального в Уфі;
  • Іллю Яшина — російського політика-опозиціонера;
  • Ксенію Фадєєву — ексголову штабу Навального в Томську;
  • Андрія Пивоварова — ексголову організації "Вікрита Росія";
  • Пола Вілана — ексморпіха США;
  • Алсу Курмашеву — журналістку Радіо Свобода;
  • Олега Орлова — правозахисника, голову фонду "Меморіал";
  • Олександру Скочиленко — художницю;
  • Дітера Вороніна — політолога;
  • Кевіна Ліка — школяра, засудженого за "держзраду";
  • Ріко Крігера — ексспівробіника німецького Червоного Хреста, засудженого до смертної кари в Білорусі за "тероризм";
  • Патріка Шебеля — громадянина Німеччини, затриманого за мармеладки з марихуаною;
  • Германа Мойжеса — політика, правозахисника;
  • Вадима Останіна — ексголову штабу Навального в Барнаулі.

У свою чергу, Захід передав:

  • Вадима Красікова — з Німеччини, кілер ФСБ;
  • Артема та Ганну Дульцевих — зі Словенії, агенти ГРУ;
  • Михайла Мікушина — з Норвегії, шпигун ГРУ;
  • Павла Рубцова — з Польщі, шпигун ГРУ;
  • Романа Селезньова — із США, хакер;
  • Владислава Клюшина — із США, бізнесмен;
  • Вадима Конощенока — із США, контрабандист.

Раніше ми повідомляли, що журналіст The Wall Street Journal Еван Гершкович, засуджений у Росії до 16 років колонії суворого режиму за шпигунство, може повернутися до США в межах обміну ув'язненими. 

Нагадаємо, у російському полоні помер 55-річний військовополонений українець Олександр Іщенко. Він служив водієм у полку особливого призначення "Азов" та був захоплений у полон під час оборони Маріуполя від російських загарбників. 

росія США Німеччина Великобританія ув'язнені Словенія

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео

17:36 Накачав снодійним та обікрав — на Львівщині затримали одесита

Text

17:29 Винищувачі F-16 в Україні та новий наступ Росії — ефір Вечір.LIVE

17:11 У Харкові ділки підробляли елітний алкоголь — знайдено десятки тонн фальсифікату

17:07 Росія та Захід проводять масштабний обмін ув’язненими — хто потрапив до списків

16:58 Збирав данину з перевізників — судитимуть посадовця Миколаївщини

Що зміниться для українців з 1 серпня — чи підвищать знову тарифи на світло - 80x80

Що зміниться для українців з 1 серпня — чи підвищать знову тарифи на світло

16:37 Чоловіки мають особисто з'явитись до ТЦК — яку інформацію неможливо повідомити через Резерв+

16:35 У одному з регіонів Німеччини українським чоловікам не видаватимуть проїздних документів

Text

16:33 Військовий заявив про необхідність запровадження більшої кількості інновацій на фронті

Text

16:32 Російський опозиціонер Пономарьов заявив, що ворожий дрон цілеспрямовано вдарив по його будинку

16:27 Зеленський назвав "напівсанкціями" участь росіян і білорусів в Олімпіаді

17:36 Накачав снодійним та обікрав — на Львівщині затримали одесита

17:11 У Харкові ділки підробляли елітний алкоголь — знайдено десятки тонн фальсифікату

17:07 Росія та Захід проводять масштабний обмін ув’язненими — хто потрапив до списків

16:58 Збирав данину з перевізників — судитимуть посадовця Миколаївщини

16:37 Чоловіки мають особисто з'явитись до ТЦК — яку інформацію неможливо повідомити через Резерв+

Що зміниться для українців з 1 серпня — чи підвищать знову тарифи на світло - 80x80

Що зміниться для українців з 1 серпня — чи підвищать знову тарифи на світло

16:35 У одному з регіонів Німеччини українським чоловікам не видаватимуть проїздних документів

16:27 Зеленський назвав "напівсанкціями" участь росіян і білорусів в Олімпіаді

16:24 За 10 тисяч доларів обіцяв підвезти до Молдови — на Одещині викрили киянина

16:01 Український плавець Бухов пояснив невдачу на Олімпіаді хворобою

15:59 Погрожував пістолетом співробітникам ТЦК — на Волині затримали зловмисника

Новина з відео

05:35 Ухилянтам почали блокувати рахунки — чи можна оскаржити та чому деякі штрафи від ТЦК є незаконними

31 липня 2024

18:03 ШІ в одеських школах вже з цього року — як це працює

06:40 Ціни на брухт в Україні — скільки коштує 1 кг чормету наприкінці липня

30 липня 2024

19:19 Без Пушкінської, бульвару Жванецького та площі Толбухіна — думки одеситів про нововведення

18:37 Вбивство Ірини Фаріон — в Одесі назвали причетних

06:40 В Україні продовжують зростати ціни на золото — скільки коштує 1 г дорогоцінних металів у липні

06:30 В Україні значно зросли ціни на пшеницю — скільки коштує тонна зерна у липні

05:58 Відома військова розповіла про Часів Яр, яке росіяни перетворили на Бахмут

Що зміниться для українців з 1 серпня — чи підвищать знову тарифи на світло - 80x80

Що зміниться для українців з 1 серпня — чи підвищать знову тарифи на світло

Новина з відео

05:51 Дозволять відкупатися від в`язниці — що не так із законопроєктом про корупцію

29 липня 2024

18:43 Відпочинок в Одесі 2024 — скільки коштує тиждень біля моря

Text

17:29 Винищувачі F-16 в Україні та новий наступ Росії — ефір Вечір.LIVE

Text

16:33 Військовий заявив про необхідність запровадження більшої кількості інновацій на фронті

Text

16:32 Російський опозиціонер Пономарьов заявив, що ворожий дрон цілеспрямовано вдарив по його будинку

Text

14:03 Як побудувати здорову конкуренцію в українській енергетиці — пояснення економіста

Text

13:04 Авіаексперт назвав найефективніший спосіб знищення російських дронів

Що зміниться для українців з 1 серпня — чи підвищать знову тарифи на світло - 80x80

Що зміниться для українців з 1 серпня — чи підвищать знову тарифи на світло

Text

12:59 Референдум щодо українських територій та нові дрони Росії — ефір День.LIVE

Text

12:16 У ЗСУ можна одночасно воювати та здобувати освіту — військовий психолог розкрив деталі

Text

11:29 Нардеп пояснив, хто отримає штрафи навіть після оновлення облікових даних через "Резерв+"

Text

10:35 Чому навчання мобілізованих в Україні таке низькоякісне — пояснення військового психолога

Text

08:00 Перші F-16 в Україні та масові борги за комунальні послуги — ефір Ранок.LIVE

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

19:09 Батько підозрюваного у вбивстві Фаріон прокоментував затримання сина

26 липня 2024

13:08 Клименко розсекретив, про що писав у прощальному листі підозрюваний у вбивстві Фаріон

18:47 Де служать колишні обмежено придатні, мобілізовані до лав ЗСУ — перелік посад

22 липня 2024
Новина з відео

20:34 Хто в Резерв+ може отримати автоматичну відстрочку — дві категорії

24 липня 2024

06:00 Швидка головоломка — знайдіть три відмінності між малюнками за 10 секунд

10:04 Зінченко обрав новий клуб — Арсенал готує трансфер українця

22 липня 2024

10:19 Ярмоленко може піти з Динамо — закордонний клуб хоче підписати українця

24 липня 2024

18:38Відпочинок у забороненій зоні — як працює курортна Затока на Одещині

08:33Російський безпілотник атакував Румунію — з'явилося відео сильної пожежі

25 липня 2024

12:35 Нагрівайтеся, поки спека — народний синоптик Діденко попередила про різку зміну погоди