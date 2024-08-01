Росія звільнила засудженого американського журналіста Евана Гершковича

Засуджений американський журналіст Еван Гершкович. Фото: EFE

Журналіст The Wall Street Journal Еван Гершкович, засуджений у Росії до 16 років колонії суворого режиму за шпигунство, може повернутися до США в межах обміну ув'язненими. Повернення може відбутися найближчим часом.

Про це повідомило видання Fox News у середу, 31 липня.

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Суд у Єкатеринбурзі засудив журналіста The Wall Street Journal Евана Гершковича до 16 років колонії суворого режиму у справі про шпигунство.

За інформацією кореспондентки з питань національної безпеки Дженніфер Гріффін, журналіст вже на днях може повернутися до США в межах "обміну ув'язненими" з Росії, де його затримали понад рік тому.

"Журналісту призначили покарання у вигляді позбавлення волі на 16 років, що, на думку багатьох людей, відкриє двері для певного типу обміну, і тепер є повідомлення, що цей обмін, можливо, завершено. Ми працюємо над тим, щоб отримати більше інформації про це, але на цей час ми бачимо, що є дуже хороші шанси, що Гершкович, може повернутися до США уже завтра", — зазначив ведучий.

Нагадаємо, журналіста WSJ Евана Гершковича, якого заарештували в рф за звинуваченням у шпигунстві, Державний департамент США визнав "неправомірно затриманим".

Лідер Росії Володимир Путін особисто дозволив арештувати у Росії журналіста Wall Street Journal Евана Гершковича.

Раніше ми писали, що Міністерство закордонних справ Росії відмовило США у консульському візиті до Евана Гершковича, журналіста The Wall Street Journal, який перебуває у в'язниці за звинуваченням у шпигунстві. Це стало відповіддю на візові санкції для РФ.