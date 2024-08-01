Россия освободила осужденного американского журналиста Эвана Гершковича

Осужден американский журналист Эван Гершкович. Фото: EFE

Журналист The Wall Street Journal Эван Гершкович, приговоренный в России к 16 годам колонии строгого режима за шпионаж, может вернуться в США в рамках обмена заключенными. Возврат может состояться в ближайшее время.

Об этом сообщило издание Fox News в среду, 31 июля.

Читайте также:

Россия освободила осужденного американского журналиста

Суд в Екатеринбурге приговорил журналиста The Wall Street Journal Эвана Гершковича к 16 годам колонии строгого режима по делу о шпионаже.

По информации корреспондентки по национальной безопасности Дженнифер Гриффин, журналист уже на днях может вернуться в США в рамках "обмена заключенными" из России, где его задержали более года назад.

"Журналисту назначили наказание в виде лишения свободы на 16 лет, что, по мнению многих людей, откроет двери для определенного типа обмена, и теперь есть сообщение, что этот обмен, возможно, завершен. Мы работаем над тем, чтобы получить больше информации об этом, но в настоящее время мы видим, что есть очень хорошие шансы, что Гершкович может вернуться в США уже завтра", — отметил ведущий.

Напомним, журналиста WSJ Эвана Гершковича, арестованного в РФ по обвинению в шпионаже, Государственный департамент США признал "неправомерно задержанным".

Лидер России Владимир Путин лично разрешил арестовать в России журналиста Wall Street Journal Эвана Гершковича.

Ранее мы писали, что Министерство иностранных дел России отказало США в консульском визите к Эвану Гершковичу, журналисту The Wall Street Journal, находящемуся в тюрьме по обвинению в шпионаже. Это явилось ответом на визовые санкции для РФ.