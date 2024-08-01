Обмен заключенными между Россией и Западом – в списке 24 человека

Российский оппозиционер Владимир Кара-Мурза. Фото: росСМИ

В четверг, 1 августа, начался процесс обмена заключенными между Россией и Западом. Обмен охватывает 24 заключенных из России, США, Германии и еще трех стран.

Об этом сообщил телеканал CBS News в четверг, 1 июля.

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Обмен заключенными между Россией и Западом

В США вернутся заключенные в России репортер The Wall Street Journal Эван Гершкович, ветеран морской пехоты Пол Вилан и российско-американская радиожурналистка Алсу Курмашева. Также должен прибыть и российский оппозиционер и колумнист The Washington Post Владимир Кара-Мурза, обладающий британско-российским гражданством и владеющий грин-картой.

Германия должна получить около 12 политических заключенных, которые находятся в России. В обмен на это Россия получит восемь человек, большинство из которых являются подозреваемыми или уже осуждены за связи с российской разведкой.

Россия получит восемь человек, большинство из которых подозреваются или уже осуждены за связи с российской разведкой. В РФ должен вернуться Вадим Красиков, получивший пожизненный приговор в Германии. Он убил по приказу российских федеральных властей убил чеченского полевого командира.

Согласно CBS News, соглашение об обмене было организовано рядом американских правительственных структур, в частности Белым домом, Государственным департаментом и Центральным разведывательным управлением.

Недавно в СМИ появились новости о возможном масштабном обмене заключенными между несколькими западными государствами, Россией и Беларусью. В частности, речь идет об участии Соединенных Штатов, Германии, Словении и Великобритании в этом процессе.

Известно, что самолет, перевозивший политзаключенных из России, приземлился в Анкаре. Их обменяли на лиц, заключенных в США и Европе, в том числе на киллера и шпионов. Отмечается, что координирует обмен турецкая разведка.

Кто вошел в списки

Согласно информации The Insider, Россия уволила:

Эвана Гершковича — журналиста The Wall Street Journal;

Владимира Кара-Мурзу — российского политика-оппозиционера;

Лилию Чанышеву — экс-главу штаба Навального в Уфе;

Илью Яшина — российского политика-оппозиционера;

Ксению Фадееву — экс-главу штаба Навального в Томске;

Андрея Пивоварова — экс-председателя организации "Открытая Россия";

Пола Вилана – экс-морпеха США;

Алсу Курмашеву — журналистку Радио Свобода;

Олега Орлова — правозащитника, главу фонда "Мемориал";

Александру Скочиленко — художницу;

Дитера Воронина — политолога;

Кевина Лика — школьника, осужденного за "госизмену";

Рико Кригера — экс-сотрудника немецкого Красного Креста, приговоренного к смертной казни в Беларуси за "терроризм";

Патрика Шебеля — гражданина Германии, задержанного за мармеладки с марихуаной;

Германа Мойжеса — политика, правозащитника;

Вадима Останина — экс-председателя штаба Навального в Барнауле.

В свою очередь, Запад передал:

Вадима Красикова — из Германии, киллер ФСБ;

Артема и Анну Дульцевых — из Словении, агенты ГРУ;

Михаила Микушина — из Норвегии, шпион ГРУ;

Павла Рубцова — из Польши, шпион ГРУ;

Романа Селезнева — из США, хакер;

Владислава Клюшина — из США, бизнесмен;

Вадима Конощенока — из США, контрабандист.

Ранее мы сообщали, что журналист The Wall Street Journal Эван Гершкович, приговоренный в России к 16 годам колонии строгого режима за шпионаж, может вернуться в США в рамках обмена заключенными.

Напомним, в российском плену умер 55-летний военнопленный украинец Александр Ищенко. Он служил водителем в полку особого назначения "Азов" и был захвачен в плен во время обороны Мариуполя от российских захватчиков.