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Россия и Запад проводят масштабный обмен заключенными — кто попал в списки

1 августа 2024 17:07
Бригадир София - редактор
Бригадир София
редактор
Обмен заключенными между Россией и Западом – в списке 24 человека
Российский оппозиционер Владимир Кара-Мурза. Фото: росСМИ
Бригадир София - редактор
Бригадир София
редактор

В четверг, 1 августа, начался процесс обмена заключенными между Россией и Западом. Обмен охватывает 24 заключенных из России, США, Германии и еще трех стран.

Об этом сообщил телеканал CBS News в четверг, 1 июля.

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В США вернутся заключенные в России репортер The Wall Street Journal Эван Гершкович, ветеран морской пехоты Пол Вилан и российско-американская радиожурналистка Алсу Курмашева. Также должен прибыть и российский оппозиционер и колумнист The Washington Post Владимир Кара-Мурза, обладающий британско-российским гражданством и владеющий грин-картой.

Германия должна получить около 12 политических заключенных, которые находятся в России. В обмен на это Россия получит восемь человек, большинство из которых являются подозреваемыми или уже осуждены за связи с российской разведкой.

Россия получит восемь человек, большинство из которых подозреваются или уже осуждены за связи с российской разведкой. В РФ должен вернуться Вадим Красиков, получивший пожизненный приговор в Германии. Он убил по приказу российских федеральных властей убил чеченского полевого командира.

Согласно CBS News, соглашение об обмене было организовано рядом американских правительственных структур, в частности Белым домом, Государственным департаментом и Центральным разведывательным управлением.

Недавно в СМИ появились новости о возможном масштабном обмене заключенными между несколькими западными государствами, Россией и Беларусью. В частности, речь идет об участии Соединенных Штатов, Германии, Словении и Великобритании в этом процессе.

Известно, что самолет, перевозивший политзаключенных из России, приземлился в Анкаре. Их обменяли на лиц, заключенных в США и Европе, в том числе на киллера и шпионов. Отмечается, что координирует обмен турецкая разведка.

Кто вошел в списки

Согласно информации The Insider, Россия уволила:

  • Эвана Гершковича — журналиста The Wall Street Journal;
  • Владимира Кара-Мурзу — российского политика-оппозиционера;
  • Лилию Чанышеву — экс-главу штаба Навального в Уфе;
  • Илью Яшина — российского политика-оппозиционера;
  • Ксению Фадееву — экс-главу штаба Навального в Томске;
  • Андрея Пивоварова — экс-председателя организации "Открытая Россия";
  • Пола Вилана – экс-морпеха США;
  • Алсу Курмашеву — журналистку Радио Свобода;
  • Олега Орлова — правозащитника, главу фонда "Мемориал";
  • Александру Скочиленко — художницу;
  • Дитера Воронина — политолога;
  • Кевина Лика — школьника, осужденного за "госизмену";
  • Рико Кригера — экс-сотрудника немецкого Красного Креста, приговоренного к смертной казни в Беларуси за "терроризм";
  • Патрика Шебеля — гражданина Германии, задержанного за мармеладки с марихуаной;
  • Германа Мойжеса — политика, правозащитника;
  • Вадима Останина — экс-председателя штаба Навального в Барнауле.

В свою очередь, Запад передал:

  • Вадима Красикова — из Германии, киллер ФСБ;
  • Артема и Анну Дульцевых — из Словении, агенты ГРУ;
  • Михаила Микушина — из Норвегии, шпион ГРУ;
  • Павла Рубцова — из Польши, шпион ГРУ;
  • Романа Селезнева — из США, хакер;
  • Владислава Клюшина — из США, бизнесмен;
  • Вадима Конощенока — из США, контрабандист.

Ранее мы сообщали, что журналист The Wall Street Journal Эван Гершкович, приговоренный в России к 16 годам колонии строгого режима за шпионаж, может вернуться в США в рамках обмена заключенными. 

Напомним, в российском плену умер 55-летний военнопленный украинец Александр Ищенко. Он служил водителем в полку особого назначения "Азов" и был захвачен в плен во время обороны Мариуполя от российских захватчиков.

россия США Германия Великобритания заключенные Словения

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