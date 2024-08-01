Обмен заключенными между Россией и Западом – в списке 24 человека

Россия и Запад проводят масштабный обмен заключенными — кто попал в списки
В четверг, 1 августа, начался процесс обмена заключенными между Россией и Западом. Обмен охватывает 24 заключенных из России, США, Германии и еще трех стран.
Об этом сообщил телеканал CBS News в четверг, 1 июля.
Обмен заключенными между Россией и Западом
В США вернутся заключенные в России репортер The Wall Street Journal Эван Гершкович, ветеран морской пехоты Пол Вилан и российско-американская радиожурналистка Алсу Курмашева. Также должен прибыть и российский оппозиционер и колумнист The Washington Post Владимир Кара-Мурза, обладающий британско-российским гражданством и владеющий грин-картой.
Германия должна получить около 12 политических заключенных, которые находятся в России. В обмен на это Россия получит восемь человек, большинство из которых являются подозреваемыми или уже осуждены за связи с российской разведкой.
Россия получит восемь человек, большинство из которых подозреваются или уже осуждены за связи с российской разведкой. В РФ должен вернуться Вадим Красиков, получивший пожизненный приговор в Германии. Он убил по приказу российских федеральных властей убил чеченского полевого командира.
Согласно CBS News, соглашение об обмене было организовано рядом американских правительственных структур, в частности Белым домом, Государственным департаментом и Центральным разведывательным управлением.
Недавно в СМИ появились новости о возможном масштабном обмене заключенными между несколькими западными государствами, Россией и Беларусью. В частности, речь идет об участии Соединенных Штатов, Германии, Словении и Великобритании в этом процессе.
Известно, что самолет, перевозивший политзаключенных из России, приземлился в Анкаре. Их обменяли на лиц, заключенных в США и Европе, в том числе на киллера и шпионов. Отмечается, что координирует обмен турецкая разведка.
Кто вошел в списки
Согласно информации The Insider, Россия уволила:
- Эвана Гершковича — журналиста The Wall Street Journal;
- Владимира Кара-Мурзу — российского политика-оппозиционера;
- Лилию Чанышеву — экс-главу штаба Навального в Уфе;
- Илью Яшина — российского политика-оппозиционера;
- Ксению Фадееву — экс-главу штаба Навального в Томске;
- Андрея Пивоварова — экс-председателя организации "Открытая Россия";
- Пола Вилана – экс-морпеха США;
- Алсу Курмашеву — журналистку Радио Свобода;
- Олега Орлова — правозащитника, главу фонда "Мемориал";
- Александру Скочиленко — художницу;
- Дитера Воронина — политолога;
- Кевина Лика — школьника, осужденного за "госизмену";
- Рико Кригера — экс-сотрудника немецкого Красного Креста, приговоренного к смертной казни в Беларуси за "терроризм";
- Патрика Шебеля — гражданина Германии, задержанного за мармеладки с марихуаной;
- Германа Мойжеса — политика, правозащитника;
- Вадима Останина — экс-председателя штаба Навального в Барнауле.
В свою очередь, Запад передал:
- Вадима Красикова — из Германии, киллер ФСБ;
- Артема и Анну Дульцевых — из Словении, агенты ГРУ;
- Михаила Микушина — из Норвегии, шпион ГРУ;
- Павла Рубцова — из Польши, шпион ГРУ;
- Романа Селезнева — из США, хакер;
- Владислава Клюшина — из США, бизнесмен;
- Вадима Конощенока — из США, контрабандист.
Ранее мы сообщали, что журналист The Wall Street Journal Эван Гершкович, приговоренный в России к 16 годам колонии строгого режима за шпионаж, может вернуться в США в рамках обмена заключенными.
Напомним, в российском плену умер 55-летний военнопленный украинец Александр Ищенко. Он служил водителем в полку особого назначения "Азов" и был захвачен в плен во время обороны Мариуполя от российских захватчиков.
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