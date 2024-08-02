Літак зі звільненими громадянами США приземлився на авіабазі під Вашингтоном

Під Вашингтоном приземлився літак зі звільненими громадянами США
Літак із громадянами США, звільненими в процесі великого обміну з Росією, приземлився на авіаабазі Ендрюс під Вашингтоном. З Анкари, де проходив обмін, були доставлені журналісти Еван Гершкович та Алсу Курмашова, а також колишній морський піхотинець Пол Вілан.
Про це стало відомо під час трансляції Білого дому у п’ятницю, 2 серпня.
Повернення колишніх ув’язнених додому
Визволених співгромадян зустрічають на аеродромі їхні родичі, колеги, а також президент Джо Байден і віцепрезидентка Камала Гарріс.
Першим вийшов колишній морський піхотинець Пол Вілан, якого в Росії посадили за звинуваченням у шпигунстві — хибному, як заявляє сам Вілан і американська влада.
Потім вийшов журналіст газети Wall Street Journal Еван Гершкович, якого російська влада заарештувала у звичайному відрядженні і також звинуватила у шпигунстві. Потиснувши руки Байдену і Гарріс, він вперше після півтора року у в'язниці зміг обійняти матір і батька. Окрім них, Гершковича зустрічали кілька колег.
Останньою вийшла Алсу Курмашова — редакторка "Радіо Свобода", громадянка і Росії, і США, яку заарештували в Москві і засудили перед самим обміном за так звані фейки про російську армію. Після вітання із Байденом і Гарріс вона кинулася до чоловіка і дочок.
Нагадаємо, у четвер, 1 серпня, розпочався процес обміну ув’язненими між Росією та Заходом. Обмін охоплює 24 ув'язнених з Росії, США, Німеччини та ще трьох країн.
Раніше ми повідомляли, що журналіст The Wall Street Journal Еван Гершкович, засуджений у Росії до 16 років колонії суворого режиму за шпигунство, може повернутися до США в межах обміну ув'язненими.
Додамо, що в російському полоні помер 55-річний військовополонений українець Олександр Іщенко. Він служив водієм у полку особливого призначення "Азов" та був захоплений у полон під час оборони Маріуполя від російських загарбників.
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