Літак зі звільненими громадянами США приземлився на авіабазі під Вашингтоном

Алсу Курмашева зустрічає рідних на авіабазі Ендрюс після звільнення в рамках обміну 24 особами між Росією та США, 1 серпня 2024 року. Фото: AP

Літак із громадянами США, звільненими в процесі великого обміну з Росією, приземлився на авіаабазі Ендрюс під Вашингтоном. З Анкари, де проходив обмін, були доставлені журналісти Еван Гершкович та Алсу Курмашова, а також колишній морський піхотинець Пол Вілан.

Про це стало відомо під час трансляції Білого дому у п’ятницю, 2 серпня.

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Повернення колишніх ув’язнених додому

Визволених співгромадян зустрічають на аеродромі їхні родичі, колеги, а також президент Джо Байден і віцепрезидентка Камала Гарріс.

Першим вийшов колишній морський піхотинець Пол Вілан, якого в Росії посадили за звинуваченням у шпигунстві — хибному, як заявляє сам Вілан і американська влада.

Президент США Джо Байден та віцепрезидентка Камала Гарріс зустрічають Пола Вілена після обміну увʼязнених між РФ та США, 1 серпня 204 року. Фото: AP

Потім вийшов журналіст газети Wall Street Journal Еван Гершкович, якого російська влада заарештувала у звичайному відрядженні і також звинуватила у шпигунстві. Потиснувши руки Байдену і Гарріс, він вперше після півтора року у в'язниці зміг обійняти матір і батька. Окрім них, Гершковича зустрічали кілька колег.

Репортер Еван Гершкович обіймає свою матір Еллу Мілман після обміну між РФ та США, 1 серпня 2024 року. Фото: AP

Репортер Еван Гершкович та віцепрезидентка Камала Гарріс після обміну увʼязнених між РФ та США, 1 серпня 204 року. Фото: AP

Останньою вийшла Алсу Курмашова — редакторка "Радіо Свобода", громадянка і Росії, і США, яку заарештували в Москві і засудили перед самим обміном за так звані фейки про російську армію. Після вітання із Байденом і Гарріс вона кинулася до чоловіка і дочок.

Нагадаємо, у четвер, 1 серпня, розпочався процес обміну ув’язненими між Росією та Заходом. Обмін охоплює 24 ув'язнених з Росії, США, Німеччини та ще трьох країн.

Раніше ми повідомляли, що журналіст The Wall Street Journal Еван Гершкович, засуджений у Росії до 16 років колонії суворого режиму за шпигунство, може повернутися до США в межах обміну ув'язненими.

Додамо, що в російському полоні помер 55-річний військовополонений українець Олександр Іщенко. Він служив водієм у полку особливого призначення "Азов" та був захоплений у полон під час оборони Маріуполя від російських загарбників.