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США нададуть Україні 3,9 мільярди доларів фінансової допомоги — на що підуть кошти

1 серпня 2024 13:23
Дмитро Галушка - Редактор
Дмитро Галушка
Редактор
Фінансова допомога від США — куди підуть кошти
Будівля Капітолію у Вашингтоні. Фото: Reuters
Дмитро Галушка - Редактор
Дмитро Галушка
Редактор

Україна невдовзі отримає від Сполучених Штатів 3,9 мільярди доларів. Ці гроші підуть на заробітну платню для вчителів, співробітників Державної служби з надзвичайних ситуацій та працівників державних органів.

Про це повідомили у Міністерстві фінансів України у четвер, 1 серпня.

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В Міністерстві зазначили, що ці гроші підуть на зарплати вчителям, співробітникам ДСНС та працівникам держорганів.

Кошти також будуть використані для підтримки першочергових соціальних видатків (виплати ВПО, малозабезпеченим сім’ям та особам з інвалідністю).

Ці 3,9 мільярди доларів є першим траншем прямої бюджетної підтримки від США у 2024 році. Загальний запланований обсяг фінансової допомоги від Штатів на цей рік складає 7,8 мільярди. 

Раніше ми повідомляли, що у Пентагоні виявили помилки в бухгалтерських розрахунках, що дозволило знайти додаткові два мільярди доларів для військової допомоги Україні. Завдяки цьому наша держава зможе отримати ще більше американських боєприпасів.

Нагадуємо, наступного року Німеччина вдвічі скоротить військову допомогу Україні. У проєкті бюджету закладають чотири мільярди євро замість восьми у 2024 році.

США фінансова допомога Україна фінанси зарплатня

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