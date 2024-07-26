Військова допомога Україні — Пентагон припустився помилки

Військовий проводить облік боєприпасів. Фото ілюстративне: Голос Америки

У Пентагоні виявили помилки в бухгалтерських розрахунках, що дозволило знайти додаткові два мільярди доларів для військової допомоги Україні. Завдяки цьому наша держава зможе отримати ще більше американських боєприпасів.

Про це повідомило агентство Reuters у п'ятницю, 26 липня.

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Пентагон неправильно порахував допомогу Україні

Пентагон припустився помилок у розрахунках під час точної оцінки вартості військового обладнання та озброєння, відправлених до України. Це сталося через нечіткі визначення в бухгалтерському обліку.

У 2023 році американське оборонне відомство заявило, що використовувало "відновлювальну вартість" замість "амортизованої вартості" для підрахунку мільярдів у матеріалах, відправлених до України. Це спричинило помилку в розрахунках на 6,2 мільярда доларів, які пізніше використали на відправлення нової допомоги.

В Пентагоні розповіли, що з того часу було виявлено ще 2 мільярди доларів завищених витрат. Наслідком, цього стало те, що до України можуть відправити додаткове озброєння на цю суму.

У Рахунковій палаті США заявили, що до невідповідностей у звіті про вартість наданої допомоги призвело нечітке визначення вартості в законі про іноземну допомогу. Також цьому посприяла відсутність конкретних вказівок щодо оцінки для адміністрації президента США.

Раніше ми писали, що наступного року Німеччина вдвічі скоротить військову допомогу Україні. У проєкті бюджету закладають чотири мільярди євро замість восьми у 2024 році.

Також Іспанія анонсувала передачу зенітно-ракетних комплексів Hawk Україні вже у вересні. Це неабияк підвищить потужність протиповітряної оборони Збройних сил.