Hawk ППО - Іспанія передасть Україні додаткові системи захисти

ЗРК Hawk. Фото: murphman61

Іспанія анонсувала передачу зенітно-ракетних комплексів Hawk Україні вже у вересні. Це неабияк підвищить потужність протиповітряної оборони Збройних сил.

Про це йдеться на сайті Міноборони Іспанії.

Читайте також:

ЗРК Hawk для України

Як відомо, міністерка оборони Іспанії Маргарита Роблес провела телефонну розмову з українським колегою Рустемом Умєровим і анонсувала передачу систем Києву.

Умєров розповів про актуальну ситуацію на фронті та нагальні потреби української армії. Водночас Роблес повідомила про майбутні поставки військового допомоги нашій країні та про прогрес у підготовці українських бійців — їх кількість вже сягнула 5 000.

За словами іспанської міністерки, її країна планує забезпечити у вересні повністю готову зенітну батарею Hawk в Україні. Вона вважає, що це неабияк підвищить потужність протиповітряної оборони ЗСУ.

Окрім того, Роблес додала, що Іспанія забезпечить полегшений трансфер із Польщі для дітей-сиріт і родичів українських військових, щоб вони могли провести кілька днів в Іспанії.

Що відомо про ЗРК Hawk

ЗРК Hawk — напівстаціонарний зенітно-ракетний комплекс середньої дальності. Нині перебуває на озброєнні близько двох десятків країн. Комплекс має три версії — Phase I, Phase II і Phase III. Спочатку він розроблявся для знищення літаків, а пізніше його доопрацювали для перехоплення ракет.

Дальність знищення цілей зенітно-ракетного комплексу — до 45-50 кілометрів, висота цілі — до 20 кілометрів, ракета наводиться напівактивною головкою самонаведення й летить зі швидкістю 2,4 Маха.

Україна вже має такі комплекси — їх як допомогу раніше передали союзники.

Нагадаємо, нещодавно стало відомо, що Україна отримає нову партію військової допомоги від Іспанії. У пакет підтримки, зокрема, увійдуть 10 танків Leopard 2, різні екскаватори та значна кількість протитанкових ракет.

Також ми писали, що 18 липня український президент Володимир Зеленський у Великій Британії зустрівся з прем'єром Іспанії Педро Санчесом. Лідери обговорили графік надходження озброєння й подальшу оборонну підтримку.