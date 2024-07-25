Hawk ПВО - Испания передаст Украине дополнительные системы защиты

ЗРК Hawk. Фото: murphman61

Испания анонсировала передачу зенитно-ракетных комплексов Hawk Украине уже в сентябре. Это значительно повысит мощность противовоздушной обороны Вооруженных сил.

Об этом говорится на сайте Минобороны Испании.

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ЗРК Hawk для Украины

Как известно, министр обороны Испании Маргарита Роблес провела телефонный разговор с украинским коллегой Рустемом Умеровым и анонсировала передачу систем Киеву.

Умеров рассказал об актуальной ситуации на фронте и насущных потребностях украинской армии. В то же время Роблес сообщила о предстоящих поставках военной помощи нашей стране и о прогрессе в подготовке украинских бойцов — их количество уже достигло 5000.

По словам испанского министра, ее страна планирует обеспечить в сентябре полностью готовую зенитную батарею Hawk в Украине. Она считает, что это изрядно повысит мощность противовоздушной обороны ВСУ.

Кроме того, Роблес добавила, что Испания обеспечит облегченный трансфер из Польши для детей-сирот и родственников украинских военных, чтобы они могли провести несколько дней в Испании.

Что известно о ЗРК Hawk

ЗРК Hawk — полустационарный зенитно-ракетный комплекс средней дальности. В настоящее время находится на вооружении около двух стран. Комплекс имеет три версии — Phase I, Phase II и Phase III. Сначала он разрабатывался для уничтожения самолетов, а позже был доработан для перехвата ракет.

Дальность уничтожения целей зенитно-ракетного комплекса — до 45-50 километров, высота цели — до 20 километров, ракета приводится полуактивной головкой самонаведения и летит со скоростью 2,4 Маха.

У Украины уже есть такие комплексы — их как помощь ранее передали союзники.

Напомним, недавно стало известно, что Украина получит новую партию военной помощи от Испании. В пакет поддержки, в частности, войдут 10 танков Leopard 2, разные экскаваторы и значительное количество противотанковых ракет.

Также мы писали, что 18 июля украинский президент Владимир Зеленский в Великобритании встретился с премьером Испании Педро Санчесом. Лидеры обсудили график поступления вооружения и последующую оборонную поддержку.