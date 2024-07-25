Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Сегодня arrow Испания передаст Украине системы ПВО Hawk — в чем их особенность arrow

Испания передаст Украине системы ПВО Hawk — в чем их особенность

25 июля 2024 10:55
Катерина Османская - Редактор
Hawk ПВО - Испания передаст Украине дополнительные системы защиты
ЗРК Hawk. Фото: murphman61
Катерина Османская - Редактор

Испания анонсировала передачу зенитно-ракетных комплексов Hawk Украине уже в сентябре. Это значительно повысит мощность противовоздушной обороны Вооруженных сил.

Об этом говорится на сайте Минобороны Испании.

Читайте также:

ЗРК Hawk для Украины

Как известно, министр обороны Испании Маргарита Роблес провела телефонный разговор с украинским коллегой Рустемом Умеровым и анонсировала передачу систем Киеву.

Умеров рассказал об актуальной ситуации на фронте и насущных потребностях украинской армии. В то же время Роблес сообщила о предстоящих поставках военной помощи нашей стране и о прогрессе в подготовке украинских бойцов — их количество уже достигло 5000.

По словам испанского министра, ее страна планирует обеспечить в сентябре полностью готовую зенитную батарею Hawk в Украине. Она считает, что это изрядно повысит мощность противовоздушной обороны ВСУ.

Кроме того, Роблес добавила, что Испания обеспечит облегченный трансфер из Польши для детей-сирот и родственников украинских военных, чтобы они могли провести несколько дней в Испании.

Что известно о ЗРК Hawk

ЗРК Hawk — полустационарный зенитно-ракетный комплекс средней дальности. В настоящее время находится на вооружении около двух стран. Комплекс имеет три версии — Phase I, Phase II и Phase III. Сначала он разрабатывался для уничтожения самолетов, а позже был доработан для перехвата ракет.

Дальность уничтожения целей зенитно-ракетного комплекса — до 45-50 километров, высота цели — до 20 километров, ракета приводится полуактивной головкой самонаведения и летит со скоростью 2,4 Маха.

У Украины уже есть такие комплексы — их как помощь ранее передали союзники.

Напомним, недавно стало известно, что Украина получит новую партию военной помощи от Испании. В пакет поддержки, в частности, войдут 10 танков Leopard 2, разные экскаваторы и значительное количество противотанковых ракет.

Также мы писали, что 18 июля украинский президент Владимир Зеленский в Великобритании встретился с премьером Испании Педро Санчесом. Лидеры обсудили график поступления вооружения и последующую оборонную поддержку.

военная помощь Испания ППО война в Украине

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Text

13:14 Новая тактика ТЦК — нардеп рассказал, как украинцев отправляют на полигон

12 июля 2024
Новость с фото

03:15 Успейте до сентября — эти деревья нужно обрезать летом для хорошего урожая

18 июля 2024

15:27 Вторжение циклона — Наталка Диденко предупредила регионы, где завтра будет щедро лить дождь

07:39 Как ТЦК будет штрафовать мужчин, которые не обновили данные, но не имеют доходов и имущества

12 июля 2024

00:15Свет на несколько часов — о каких сильных ограничениях Укрэнерго предупреждает потребителей сегодня

22 июля 2024
Новость с видео

20:34 Кто в Резерв+ может получить автоматическую отсрочку — две категории

16 июля 2024

12:53 Шевченко решил, какой клуб заменит Днепр-1 в УПЛ

11 июля 2024

22:13 Что делать тем, кому исполнилось 60 в период обновления военно-учетных данных

18 июля 2024

11:33 Яремчук останется в Испании, но не в Валенсии — начались переговоры с известным клубом

22 июля 2024

10:19 Ярмоленко может уйти из Динамо — зарубежный клуб хочет подписать украинца