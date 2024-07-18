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Зеленський у Великій Британії зустрівся з прем'єром Іспанії — про що говорили

18 липня 2024 18:09
Ілля Рябінін - редактор
Ілля Рябінін
редактор
Зустріч Зеленського та Санчеса — про що говорили
Володимир Зеленський та Педро Санчес. Фото: скриншот
Ілля Рябінін - редактор
Ілля Рябінін
редактор

Президент України Володимир Зеленський продовжує перебувати з офіційним візитом у Великій Британії. На полях саміту Європейської політичної спільноти глава держави провів зустріч з прем'єр-міністром Іспанії Педро Санчесом.

Відео зустрічі глава держави показав у Telegram у четвер, 18 липня.

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Глава держави висловив вдячність главі уряду іспанського королівства за незмінну підтримку України та за нещодавній пакет військової допомоги.

"Також обговорили графік надходження озброєння й подальшу оборонну підтримку, реалізацію рішень першого Глобального саміту миру та заплановані тематичні конференції за пунктами Формули миру", — пише Володимир Зеленський. 

Візит Зеленського до Великої Британії — що відомо

Нагадаємо, сьогодні Володимир Зеленський прибув до Великої Британії, де його зустрів особисто посол України у Туманному Альбіоні та ексголовком ЗСУ Валерій Залужний

Під час саміту глава держави наголосив, що для України важливо, щоб у Європі зберігалася єдність, оскільки це дасть змогу політичному керівництву держав-союзників ухвалювати важливі рішення.

Володимир Зеленський військова допомога Україна Іспанія саміт Велика Британія Педро Санчес

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