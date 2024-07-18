Зустріч Зеленського та Санчеса — про що говорили

Зеленський у Великій Британії зустрівся з прем'єром Іспанії — про що говорили
Президент України Володимир Зеленський продовжує перебувати з офіційним візитом у Великій Британії. На полях саміту Європейської політичної спільноти глава держави провів зустріч з прем'єр-міністром Іспанії Педро Санчесом.
Відео зустрічі глава держави показав у Telegram у четвер, 18 липня.
Зеленський зустрівся з прем'єром Іспанії
Глава держави висловив вдячність главі уряду іспанського королівства за незмінну підтримку України та за нещодавній пакет військової допомоги.
"Також обговорили графік надходження озброєння й подальшу оборонну підтримку, реалізацію рішень першого Глобального саміту миру та заплановані тематичні конференції за пунктами Формули миру", — пише Володимир Зеленський.
Візит Зеленського до Великої Британії — що відомо
Нагадаємо, сьогодні Володимир Зеленський прибув до Великої Британії, де його зустрів особисто посол України у Туманному Альбіоні та ексголовком ЗСУ Валерій Залужний.
Під час саміту глава держави наголосив, що для України важливо, щоб у Європі зберігалася єдність, оскільки це дасть змогу політичному керівництву держав-союзників ухвалювати важливі рішення.
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