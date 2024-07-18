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Зеленський прибув до Британії — з ким зустрінеться

18 липня 2024 12:36
Вікторія Козир - редактор
Вікторія Козир
редактор
Зеленський прибув до Британії, де візьме участь у саміті
Президент України Володимир Зеленський у Великій Британії. Фото: t.me/V_Zelenskiy_official
Вікторія Козир - редактор
Вікторія Козир
редактор

Президент України Володимир Зеленський у четвер, 18 липня, прибув до Великої Британії. Він візьме участь у саміті Європейської політичної спільноти.

Про це український лідер повідомив у Telegram.

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"Країни європейського простору вчетверте збираються на саміт Європейської політичної спільноти обговорити спільні теми та виклики. Я прибув до Великої Британії для участі в саміті, двосторонніх зустрічей із партнерами, підписання нових безпекових угод", — наголосив Зеленський.

Володимир Зеленський та Валерій Залужний
Президент Володимир Зеленський та ексголовнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний. Фото: t.me/V_Zelenskiy_official

Він зустрінеться з Королем Чарльзом ІІІ, прем'єр-міністром Кіром Стармером, урядовцями та керівниками оборонних компаній.

За його словами, буде підписано міжурядову угоду про підтримку українського ОПК, а також обговорено майбутню оборонну співпрацю та розширення можливостей захисту.

Зеленський у Британії
Візит Зеленського у Британію. Фото: t.me/V_Zelenskiy_official

"З перших днів повномасштабного вторгнення Велика Британія була на крок попереду в рішучості щодо підтримки України. Саме така рішучість потрібна, щоб зупинити російський терор", — додав глава держави.

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Допис Зеленського. Фото: скриншот

Нагадаємо, Зеленський розповів про повернення 95 українських військовополонених. Також він підписав указ про нову Стратегію морської безпеки України.

Раніше Зеленський ініціював законопроєкт, який позбавить державних нагород тих, хто вчиняє протиправні дії проти України. Це стосується тих, хто перебуває на території Росії.

Володимир Зеленський Великобританія Україна Валерій Залужний політики король Чарльз ІІІ президент

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