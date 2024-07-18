Зеленский прибыл в Британию, где примет участие в саммите

Зеленский прибыл в Британию — с кем встретится
Президент Украины Владимир Зеленский в четверг, 18 июля, прибыл в Великобританию. Он примет участие в саммите Европейского политического сообщества.
Об этом украинский лидер сообщил в Telegram.
Зеленский в Британии
"Страны европейского пространства в четвертый раз собираются на саммит Европейского политического сообщества обсудить общие темы и вызовы. Я прибыл в Великобританию для участия в саммите, двусторонних встреч с партнерами, подписания новых соглашений по безопасности", — подчеркнул Зеленский.
Он встретится с Королем Чарльзом ІІІ, премьер-министром Киром Стармером, чиновниками и руководителями оборонных компаний.
По его словам, будет подписано межправительственное соглашение о поддержке украинского ОПК, а также обсуждено будущее оборонное сотрудничество и расширение возможностей защиты.
"С первых дней полномасштабного вторжения Великобритания была на шаг впереди в решимости по поддержке Украины. Именно такая решимость нужна, чтобы остановить российский террор", — добавил глава государства.
Напомним, Зеленский рассказал о возвращении 95 украинских военнопленных. Также он подписал указ о новой Стратегии морской безопасности Украины.
Ранее Зеленский инициировал законопроект, который лишит государственных наград тех, кто совершает противоправные действия против Украины. Это касается тех, кто находится на территории России.
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