Зеленский прибыл в Британию, где примет участие в саммите

Президент Украины Владимир Зеленский в Великобритании. Фото: t.me/V_Zelenskiy_official

Президент Украины Владимир Зеленский в четверг, 18 июля, прибыл в Великобританию. Он примет участие в саммите Европейского политического сообщества.

Об этом украинский лидер сообщил в Telegram.

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"Страны европейского пространства в четвертый раз собираются на саммит Европейского политического сообщества обсудить общие темы и вызовы. Я прибыл в Великобританию для участия в саммите, двусторонних встреч с партнерами, подписания новых соглашений по безопасности", — подчеркнул Зеленский.

Президент Владимир Зеленский и экс-главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный. Фото: t.me/V_Zelenskiy_official

Он встретится с Королем Чарльзом ІІІ, премьер-министром Киром Стармером, чиновниками и руководителями оборонных компаний.

По его словам, будет подписано межправительственное соглашение о поддержке украинского ОПК, а также обсуждено будущее оборонное сотрудничество и расширение возможностей защиты.

Визит Зеленского в Британию. Фото: t.me/V_Zelenskiy_official

"С первых дней полномасштабного вторжения Великобритания была на шаг впереди в решимости по поддержке Украины. Именно такая решимость нужна, чтобы остановить российский террор", — добавил глава государства.

Пост Зеленского. Фото: скриншот

Напомним, Зеленский рассказал о возвращении 95 украинских военнопленных. Также он подписал указ о новой Стратегии морской безопасности Украины.

Ранее Зеленский инициировал законопроект, который лишит государственных наград тех, кто совершает противоправные действия против Украины. Это касается тех, кто находится на территории России.