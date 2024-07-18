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Зеленский прибыл в Британию — с кем встретится

18 июля 2024 12:36
Виктория Козырь - редактор
Зеленский прибыл в Британию, где примет участие в саммите
Президент Украины Владимир Зеленский в Великобритании. Фото: t.me/V_Zelenskiy_official
Виктория Козырь - редактор

Президент Украины Владимир Зеленский в четверг, 18 июля, прибыл в Великобританию. Он примет участие в саммите Европейского политического сообщества.

Об этом украинский лидер сообщил в Telegram.

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Зеленский в Британии

"Страны европейского пространства в четвертый раз собираются на саммит Европейского политического сообщества обсудить общие темы и вызовы. Я прибыл в Великобританию для участия в саммите, двусторонних встреч с партнерами, подписания новых соглашений по безопасности", — подчеркнул Зеленский.

Владимир Зеленский и Валерий Залужный
Президент Владимир Зеленский и экс-главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный. Фото: t.me/V_Zelenskiy_official

Он встретится с Королем Чарльзом ІІІ, премьер-министром Киром Стармером, чиновниками и руководителями оборонных компаний.

По его словам, будет подписано межправительственное соглашение о поддержке украинского ОПК, а также обсуждено будущее оборонное сотрудничество и расширение возможностей защиты.

Зеленский в Британии
Визит Зеленского в Британию. Фото: t.me/V_Zelenskiy_official

"С первых дней полномасштабного вторжения Великобритания была на шаг впереди в решимости по поддержке Украины. Именно такая решимость нужна, чтобы остановить российский террор", — добавил глава государства.

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Пост Зеленского. Фото: скриншот

Напомним, Зеленский рассказал о возвращении 95 украинских военнопленных. Также он подписал указ о новой Стратегии морской безопасности Украины.

Ранее Зеленский инициировал законопроект, который лишит государственных наград тех, кто совершает противоправные действия против Украины. Это касается тех, кто находится на территории России.

Владимир Зеленский Великобритания Украина Валерий Залужный политики король Чарльз ІІІ президент

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