Встреча Зеленского и Санчеса – о чем говорили

Зеленский в Великобритании встретился с премьером Испании – о чем говорили
Президент Украины Владимир Зеленский продолжает находиться с официальным визитом в Великобритании. На полях саммита Европейского политического сообщества глава государства провел встречу с премьер-министром Испании Педро Санчесом.
Видео встречи глава государства показал в Telegram в четверг, 18 июля.
Зеленский встретился с премьером Испании
Глава государства выразил благодарность главе правительства испанского королевства за неизменную поддержку Украины и недавний пакет военной помощи.
"Также обсудили график поступления вооружения и последующую оборонную поддержку, реализацию решений первого Глобального саммита мира и запланированные тематические конференции по пунктам Формулы мира", — пишет Владимир Зеленский.
Визит Зеленского в Великобританию — что известно
Напомним, сегодня Владимир Зеленский прибыл в Великобританию, где его встретил лично посол Украины в Туманном Альбионе и экс-главком ВСУ Валерий Залужный.
В ходе саммита глава государства подчеркнул, что для Украины важно, чтобы в Европе сохранялось единство, поскольку это позволит политическому руководству государств-союзников принимать важные решения.
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