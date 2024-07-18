Встреча Зеленского и Санчеса – о чем говорили

Владимир Зеленский и Педро Санчес. Фото: скриншот

Президент Украины Владимир Зеленский продолжает находиться с официальным визитом в Великобритании. На полях саммита Европейского политического сообщества глава государства провел встречу с премьер-министром Испании Педро Санчесом.

Видео встречи глава государства показал в Telegram в четверг, 18 июля.

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Глава государства выразил благодарность главе правительства испанского королевства за неизменную поддержку Украины и недавний пакет военной помощи.

"Также обсудили график поступления вооружения и последующую оборонную поддержку, реализацию решений первого Глобального саммита мира и запланированные тематические конференции по пунктам Формулы мира", — пишет Владимир Зеленский.

Визит Зеленского в Великобританию — что известно

Напомним, сегодня Владимир Зеленский прибыл в Великобританию, где его встретил лично посол Украины в Туманном Альбионе и экс-главком ВСУ Валерий Залужный.

В ходе саммита глава государства подчеркнул, что для Украины важно, чтобы в Европе сохранялось единство, поскольку это позволит политическому руководству государств-союзников принимать важные решения.