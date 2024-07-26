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Пентагон нашел дополнительные 2 млрд долларов для Украины из-за бухгалтерской ошибки

26 июля 2024 10:21
Дмитрий Галушка - Редактор
Военная помощь Украине — Пентагон допустил ошибку
Военный производит учет боеприпасов. Фото иллюстративное: Голос Америки
Дмитрий Галушка - Редактор

В Пентагоне обнаружены ошибки в бухгалтерских расчетах, что позволило найти дополнительные два миллиарда долларов для военной помощи Украине. Благодаря этому наше государство сможет получить еще больше американских боеприпасов.

Об этом сообщило агентство Reuters в пятницу, 26 июля.

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Пентагон допустил ошибки в расчетах при точной оценке стоимости военного оборудования и вооружения, отправленных в Украину. Это произошло из-за нечетких определений в бухгалтерском учете.

В 2023 году американское оборонное ведомство заявило, что использовало "восстановительную стоимость" вместо "амортизированной стоимости" для подсчета миллиардов в материалах, отправленных в Украину. Это привело к ошибке в расчетах на 6,2 миллиарда долларов, которые позже использовали на отправку новой помощи.

В Пентагоне рассказали, что с тех пор было обнаружено еще 2 миллиарда долларов завышенных расходов. Следствием этого стало то, что в Украину могут отправить дополнительное вооружение на эту сумму.

В Счетной палате США заявили, что к несоответствиям в отчете о стоимости оказанной помощи привело нечеткое определение стоимости в законе об иностранной помощи. Также этому поспособствовало отсутствие конкретных указаний по оценке для администрации президента США.

Ранее мы писали, что в следующем году Германия вдвое сократит военную помощь Украине. В проекте бюджета закладывают четыре миллиарда евро вместо восьми в 2024 году.

Также Испания анонсировала передачу зенитно-ракетных комплексов Hawk Украине уже в сентябре. Это значительно повысит мощность противовоздушной обороны Вооруженных сил.

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