Финансовая помощь от США – куда пойдут средства

США предоставит Украине 3,9 миллиарда долларов финансовой помощи — на что пойдут средства
Украина в скором времени получит от Соединенных Штатов 3,9 миллиарда долларов. Эти деньги пойдут на заработную плату для учителей, сотрудников Государственной службы по чрезвычайным ситуациям и работников государственных органов.
Об этом сообщили в Министерстве финансов Украины в четверг, 1 августа.
Финансовая помощь от США
В Министерстве отметили, что эти деньги пойдут на зарплаты учителям, сотрудникам ГСЧС и работникам госорганов.
Средства будут использованы для поддержки первоочередных социальных расходов (выплаты ВПЛ, малообеспеченным семьям и лицам с инвалидностью).
Эти 3,9 миллиарда долларов являются первым траншем прямой бюджетной поддержки от США в 2024 году. Общий планируемый объем финансовой помощи от Штатов на этот год составляет 7,8 миллиарда.
Ранее мы сообщали, что в Пентагоне были обнаружены ошибки в бухгалтерских расчетах, что позволило найти дополнительные два миллиарда долларов для военной помощи Украине. Благодаря этому наше государство сможет получить еще больше американских боеприпасов.
Напомним, в следующем году Германия вдвое сократит военную помощь Украине. В проекте бюджета закладывают четыре миллиарда евро вместо восьми в 2024 году.
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