Финансовая помощь от США – куда пойдут средства

Здание Капитолия в Вашингтоне. Фото: Reuters

Украина в скором времени получит от Соединенных Штатов 3,9 миллиарда долларов. Эти деньги пойдут на заработную плату для учителей, сотрудников Государственной службы по чрезвычайным ситуациям и работников государственных органов.

Об этом сообщили в Министерстве финансов Украины в четверг, 1 августа.

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В Министерстве отметили, что эти деньги пойдут на зарплаты учителям, сотрудникам ГСЧС и работникам госорганов.

Средства будут использованы для поддержки первоочередных социальных расходов (выплаты ВПЛ, малообеспеченным семьям и лицам с инвалидностью).

Эти 3,9 миллиарда долларов являются первым траншем прямой бюджетной поддержки от США в 2024 году. Общий планируемый объем финансовой помощи от Штатов на этот год составляет 7,8 миллиарда.

Ранее мы сообщали, что в Пентагоне были обнаружены ошибки в бухгалтерских расчетах, что позволило найти дополнительные два миллиарда долларов для военной помощи Украине. Благодаря этому наше государство сможет получить еще больше американских боеприпасов.

Напомним, в следующем году Германия вдвое сократит военную помощь Украине. В проекте бюджета закладывают четыре миллиарда евро вместо восьми в 2024 году.