Самолет с уволенными гражданами США приземлился на авиабазе под Вашингтоном

Под Вашингтоном приземлился самолет с освобожденными гражданами США
Самолет с гражданами США, освобожденными в процессе большого обмена с Россией, приземлился на авиаабазе Эндрюс под Вашингтоном. Из Анкары, где проходил обмен, были доставлены журналисты Эван Гершкович и Алсу Курмашова, а также бывший морской пехотинец Пол Вилан.
Об этом стало известно во время трансляции Белого дома в пятницу, 2 августа.
Возвращение бывших заключенных домой
Освобожденных сограждан встречают на аэродроме их родственники, коллеги, а также президент Джо Байден и вице-президент Камала Гаррис.
Первым вышел бывший морской пехотинец Пол Вилан, которого в России посадили по обвинению в шпионаже — ложном, как заявляет сам Вилан и американские власти.
Затем вышел журналист газеты Wall Street Journal Эван Гершкович, которого российские власти арестовали в обычной командировке и также обвинили в шпионаже. Пожав руки Байдену и Харрису, он впервые после полутора лет в тюрьме смог обнять мать и отца. Кроме них, Гершкович встречали несколько коллег.
Последней вышла Алсу Курмашова — редактор "Радио Свобода", гражданка и России, и США, которую арестовали в Москве и осудили перед самым обменом за так называемые фейки о российской армии. После поздравления с Байденом и Гаррисом она бросилась к мужу и дочерям.
Напомним, в четверг, 1 августа, начался процесс обмена заключенными между Россией и Западом. Обмен охватывает 24 заключенных из России, США, Германии и еще трех стран.
Ранее мы сообщали, что журналист The Wall Street Journal Эван Гершкович, приговоренный в России к 16 годам колонии строгого режима за шпионаж, может вернуться в США в рамках обмена заключенными.
Добавим, что в российском плену умер 55-летний военнопленный украинец Александр Ищенко. Он служил водителем в полку особого назначения "Азов" и был захвачен в плен во время обороны Мариуполя от русских захватчиков.
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