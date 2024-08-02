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Под Вашингтоном приземлился самолет с освобожденными гражданами США

2 августа 2024 08:18
Улинец Юлия - редактор
Улинец Юлия
редактор
Самолет с уволенными гражданами США приземлился на авиабазе под Вашингтоном
Алсу Курмашева встречает родных на авиабазе Эндрюс после увольнения в рамках обмена 24 человек между Россией и США, 1 августа 2024 года. Фото: AP
Улинец Юлия - редактор
Улинец Юлия
редактор

Самолет с гражданами США, освобожденными в процессе большого обмена с Россией, приземлился на авиаабазе Эндрюс под Вашингтоном. Из Анкары, где проходил обмен, были доставлены журналисты Эван Гершкович и Алсу Курмашова, а также бывший морской пехотинец Пол Вилан.

Об этом стало известно во время трансляции Белого дома в пятницу, 2 августа.

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Освобожденных сограждан встречают на аэродроме их родственники, коллеги, а также президент Джо Байден и вице-президент Камала Гаррис.

Первым вышел бывший морской пехотинец Пол Вилан, которого в России посадили по обвинению в шпионаже — ложном, как заявляет сам Вилан и американские власти.

обмен
Президент США Джо Байден и вице-президент Камала Гаррис встречают Пола Вилена после обмена заключенных между РФ и США, 1 августа 204 года. Фото: AP

Затем вышел журналист газеты Wall Street Journal Эван Гершкович, которого российские власти арестовали в обычной командировке и также обвинили в шпионаже. Пожав руки Байдену и Харрису, он впервые после полутора лет в тюрьме смог обнять мать и отца. Кроме них, Гершкович встречали несколько коллег.

обмен
Репортер Эван Гершкович занимает свою мать Эллу Милман после обмена между РФ и США, 1 августа 2024 года. Фото: AP
обмен
Репортер Эван Гершкович и вице-президент Камала Гаррис после обмена заключенных между РФ и США, 1 августа 204 года. Фото: AP

Последней вышла Алсу Курмашова — редактор "Радио Свобода", гражданка и России, и США, которую арестовали в Москве и осудили перед самым обменом за так называемые фейки о российской армии. После поздравления с Байденом и Гаррисом она бросилась к мужу и дочерям.

Напомним, в четверг, 1 августа, начался процесс обмена заключенными между Россией и Западом. Обмен охватывает 24 заключенных из России, США, Германии и еще трех стран.

Ранее мы сообщали, что журналист The Wall Street Journal Эван Гершкович, приговоренный в России к 16 годам колонии строгого режима за шпионаж, может вернуться в США в рамках обмена заключенными.

Добавим, что в российском плену умер 55-летний военнопленный украинец Александр Ищенко. Он служил водителем в полку особого назначения "Азов" и был захвачен в плен во время обороны Мариуполя от русских захватчиков.

Джо Байден США журналисты заключенные Камала Харрис Россия

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