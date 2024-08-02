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У Білому домі прокоментували взаємодію з Путіним під час обміну ув'язненими з Росією

2 серпня 2024 12:46
Валерія Барановська - редактор
Обмін ув'язненими між США та РФ — чи була взаємодія з Путіним
Президент США Джо Байден вітає ув'язнених, які повернулись з Росії. Фото: Reuters
Валерія Барановська - редактор

Між США та Росією відбувся великий обмін ув'язненими, яких охоплює 24 особи. Обмін відбувся без безпосередньої участі російського лідера Володимира Путіна.

Про це повідомив радник з національної безпеки США Джейк  Салліван під час брифінгу.

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Обмін ув'язненими між США та Росією

Президент США Джо Байден разом із його адміністрацією досягли угоди для американців, які були несправедливо ув’язнені в Росії.

"Ми завершили один із найбільших і, безперечно, найскладніших обмінів в історії. Звільнено 16 осіб, які були затримані в Росії: 3 громадян США, 1 американський власник грін-карти, 5 громадян Німеччини, і 7 російських політв'язнів — в обмін на 8 осіб, які утримуються в США, Німеччині, Норвегії, Словенії та Польщі", — зазначив Салліван.

Він заявив, що США не взаємодіяли з російським диктатором Володимиром Путіним під час підготовки до великого обміну ув'язненими, а лише із російськими чиновниками. 

"У ході цього була активна взаємодія з російськими офіційними особами. Я не збираюся вдаватися в подробиці, тому що ці канали є чутливими і потребують захисту саме з цієї причини, тому що наявність цих чутливих каналів дозволяє нам отримувати такі результати, як сьогодні", — заявив радник Білого дому.

Під час брифінгу у Байдена запитали, чи хоче він поговорити із лідером Росії, зважаючи на те, що ув’язнені повертаються додому в рамках угоди.

"Мені не потрібно говорити з Путіним", — відповів президент США.

Нагадаємо, літак із громадянами США, звільненими в процесі великого обміну з Росією, приземлився на авіаабазі Ендрюс під Вашингтоном. 

Раніше ми писали, що журналіст The Wall Street Journal Еван Гершкович, засуджений у Росії до 16 років колонії суворого режиму за шпигунство, повернувся до США в межах обміну ув'язненими. 

Джо Байден США Німеччина володимир путін ув'язнені Росія

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