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Великий обмін ув'язнених між Росією та Заходом — у Reuters дізналися деталі договору

2 серпня 2024 14:57
Вікторія Козир - редактор
Вікторія Козир
редактор
Переговори про обмін ув'язнених між Росією та Заходом — деталі від Reuters
Американці, звільнені з ув'язнення в Росії, прибувають на аеродром Келлі Філд в Сан-Антоніо. Фото: REUTERS/Kaylee Greenlee Beal
Вікторія Козир - редактор
Вікторія Козир
редактор

Переговори про обмін ув’язнених між Росією та Заходом тривали понад два роки. Однією з цілей цього договору повинно було бути звільнення російського опозиціонера Олексія Навального.

Про це повідомляє Reuters.

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Reuters з посиланням на джерела пише, що Штати та Росія почали вести переговори про обмін на початку 2022 року. Це сталося після затримання американської баскетболістки Бріттні Грінер у РФ. У лютому того ж року Кремль був готовий до розмови та звертався до США з пропозицією.

Росія прагнула повернути кілера Вадима Красікова і була готова обміняти його на колишнього американського морпіха Пола Вілана. Американські чиновники підкреслюють, що це обговорювалася як угода "шпигун на шпигуна".

Однак обмін не відбувся, оскільки Вадим Красіков відбував довічне ув'язнення в Німеччині за вбивство колишнього чеченського польового командира Зелімхана Хангошвілі в 2019 році. Берлін виступав проти його звільнення.

У грудні 2022 року відбувся обмін, в якому баскетболістку Бренні Грінер було звільнено в обмін на торговця зброєю Віктора Бута.

Звільнення Олексія Навального

На початку минулого року переговори про обмін було відновлено. США провели зустрічі з представниками Німеччини, обговорюючи можливість звільнення піхотинця Пола Вілана з російської в'язниці. Вашингтон запропонував Берліну запросити звільнення опозиціонера Олексія Навального, щоб спонукати Німеччину погодитися на обмін кілера Вадима Красікова. Проте Німеччина спочатку не підтримала цю ідею, побоюючись, що Навальний може знову повернутися до Росії.

У 2023 році у РФ затримали двох журналістів — кореспондента The Wall Street Journal Евана Гершковича та російсько-американську журналістку "Радіо Свобода" Алсу Курмашеву. Після цього Вашингтон запропонував Москві нову пропозицію, яка не включала обмін Вадима Красікова, проте РФ відмовилася.

Над обміном також працювала віцепрезидент США Камала Гарріс. Під час Мюнхенської конференції з безпеки вона зустрілася з прем’єр-міністром Словенії Робертом Голобом, щоб обговорити передачу Росії двох шпигунів, які вже були затримані. Гарріс провела переговори й з Олафом Шольцом. У цей період з’явилася інформація про смерть Олексія Навального у російській колонії.

Останні домовленості перед обміном

На початку 2024 року адміністрація Байдена почала готувати нові списки російських політв'язнів для переговорів з Німеччиною, але не зафіксувала жодного прогресу. Наприкінці квітня Байден направив Шольцу лист, у якому надав деталі можливої угоди.

У червні канцлер Німеччини дозволив звільнення Красікова. Reuters пише, що США прискорили свою нову пропозицію Москві, але вирішили почекати. Водночас Кремль почав прискорювати суди над Гершковичем і Курмашевою.

У липні адміністрація Байдена отримала офіційне повідомлення про те, що Росія готова прийняти угоду. 

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Джо Байден росія США Німеччина в'язниця Олексій Навальний Камала Гарріс Олаф Шольц Кремль договір

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