Трамп вважає, що Путін здійснив вигідний обмін ув'язненими, а США в цьому програли

Трамп та Путін на саміті "Росія — США". Фото: Reuters

Під час виступу на передвиборчому мітингу в Атланті Дональд Трамп розсипався у компліментах президенту Росії Володимиру Путіну. Кандидат від республіканців привітав російського диктатора з перемогою над американськими чиновниками, що дозволило РФ вигідно обмінятись ув'язненими.

Про це 4 серпня, у неділю повідомляє The Washington Post.

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Кандидат від республіканців вважає, що угода була не вигідна для США і все це провина американських чиновників з апарату Джо Байдена.

"Хочу привітати Путіна з гарною угодою. Цікаво, коли наші посадовці оприлюднять деталі обміну полоненими з Росією? Це важливо знати, тому що ми ніколи не укладаємо вигідних угод, ні в чому, але особливо в обміні заручниками", — заявив Трамп.

Він сказав, що особисто "уклав багато вигідних угод" з обміну полоненими. При цьому у відповідь іншій країні не давав нічого корисного, особливо грошей.

Трамп також зазначив, що російський сильний лідер перехитрив американських чиновників у рамках найбільшої такої угоди з часів закінчення Холодної війни.

Журналісти видання акцентують, що за час своїх промов щодо обміну ув'язненими Трамп не згадав жодного з американських громадян, яких було звільнено в рамках угоди, включаючи репортера Wall Street Journal Евана Гершковича.