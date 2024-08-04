Суд відмовив Дональду Трампу в закритті справи щодо втручання у вибори

Кандидат у президенти США Дональд Трамп. Фото: REUTERS

У США федеральна суддя відмовила у закриті справу проти Дональда Трампа про підрив федеральних виборів. У клопотаннs експрезидента зазначалося, що його нібито переслідують несправедливо і упереджено.

Про це повідомляє видання The Hill.

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Рішенні окружного суду

Окружна суддя США Таня Чаткен у своєму рішенні зазначає, що на початку судового процесу суд має виходити з того, що звинувачення проти Трампа є правдивими, а його "неналежне переформулювання звинувачень проти нього" не може стати підставою для закриття справи.

"На цьому етапі суд не може прийняти альтернативний наратив відповідача", — йдеться в рішенні суду.

Зазначається, що клопотання Трампа про те, що обвинувачення є вибірковими і мстивими, було подано в жовтні і перегукується з багатьма фразами з його передвиборчої кампанії, зокрема про те, що він лише піднімав питання про вибори 2020 року і не може бути звинувачений у подальшому штурмі будівлі Капітолію його прихильниками 6 січня 2021 року.

"Оскільки уряд не поклав на президента Трампа відповідальність за дії в Капітолії 6 січня 2021 року, звинувачення, пов'язані з цими діями, не мають відношення до справи і є упередженими та підбурювальними. Тому суд повинен вилучити ці звинувачення з обвинувального акту", — написали адвокати колишнього президента в жовтневому поданні.

Трамп також заявляє, що звинувачення проти нього є переслідуванням на тлі передвиборчої кампанії. Проте у своєму рішенні суддя Чаткен зазначила, що немає жодних ознак того, що Байден намагався чинити тиск на Міністерство юстиції або Генерального прокурора Мерріка Гарланда, щоб вони вжили "політично вмотивованих заходів" проти Трампа.

Наступне слухання заплановане на 16 серпня.