Вибори в США - Гарріс обійшла Трампа за рівнем підтримки

Віце-президент США Камала Гарріс. Фото: Reuters

Віце-президент США Камала Гарріс обійшла кандидата у президенти Дональда Трампа за рівнем підтримки населення. Представниця демократів випередила республіканця на 1% — 50% проти 49%.

Про це свідчить опитування CBC News , опубліковане в неділю, 4 серпня.

Читайте також:

Рівень підтримки кандидатів

Видання зазначає, що чинний президент США Джо Байден ніколи не мав таких результатів, як Гарріс. Коли він вирішив залишити виборчі перегони, то відставав від Трампа на 5%. Зараз же, коли кандидатом у президенти від демократів стала Гарріс, вона і екс-президент мають однакову перевагу в ключових штатах, що вагаються.

Опитування CBS News

Так, згідно з опитуванням, у Мічигані обох кандидатів підтримують по 48%, у Пенсільванії — по 50%, а в Аризоні — по 49%.

При цьому Трамп має несуттєву перевагу Вісконсіне (50% проти 49% за Гарріс), Джорджії (50% та 47%) та Північній Кароліні (50% та 47%). Гарріс у свою чергу випереджає республіканця в штаті Невада (50% проти 48%).

CBC News також пише, що відсоток демократів, які кажуть, що вони "напевно голосуватимуть", виріс до найвищого рівня цього року. Це скорочує партійний "розрив у явці", який спостерігався упродовж усієї виборчої кампанії. Крім того, набагато більша кількість чорношкірих виборців заявляє, що голосуватиме порівняно з липнем, коли кандидатом на пост глави держави був Байден.

Опитування CBC News проводиться з 30 липня до 2 серпня. Зазначимо, що вибори президента США відбудуться 5 листопада 2024 року.