Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Сьогодні arrow Гарріс обійшла Трампа за рівнем підтримки населення — опитування CBC News arrow

Гарріс обійшла Трампа за рівнем підтримки населення — опитування CBC News

5 серпня 2024 06:23
Ткач Едуард - редактор
Ткач Едуард
редактор
Вибори в США - Гарріс обійшла Трампа за рівнем підтримки
Віце-президент США Камала Гарріс. Фото: Reuters
Ткач Едуард - редактор
Ткач Едуард
редактор

Віце-президент США Камала Гарріс обійшла кандидата у президенти Дональда Трампа за рівнем підтримки населення. Представниця демократів випередила республіканця на 1% — 50% проти 49%.

Про це свідчить опитування CBC News , опубліковане в неділю, 4 серпня.

Читайте також:

Рівень підтримки кандидатів

Видання зазначає, що чинний президент США Джо Байден ніколи не мав таких результатів, як Гарріс. Коли він вирішив залишити виборчі перегони, то відставав від Трампа на 5%. Зараз же, коли кандидатом у президенти від демократів стала Гарріс, вона і екс-президент мають однакову перевагу в ключових штатах, що вагаються.

Харріс обійшла Трампа за рівнем підтримки населення — опитування CBC News - фото 1
Опитування CBS News

Так, згідно з опитуванням, у Мічигані обох кандидатів підтримують по 48%, у Пенсільванії — по 50%, а в Аризоні — по 49%.

При цьому Трамп має несуттєву перевагу Вісконсіне (50% проти 49% за Гарріс), Джорджії (50% та 47%) та Північній Кароліні (50% та 47%). Гарріс у свою чергу випереджає республіканця в штаті Невада (50% проти 48%).

CBC News також пише, що відсоток демократів, які кажуть, що вони "напевно голосуватимуть", виріс до найвищого рівня цього року. Це скорочує партійний "розрив у явці", який спостерігався упродовж усієї виборчої кампанії. Крім того, набагато більша кількість чорношкірих виборців заявляє, що голосуватиме порівняно з липнем, коли кандидатом на пост глави держави був Байден.

Опитування CBC News проводиться з 30 липня до 2 серпня. Зазначимо, що вибори президента США відбудуться 5 листопада 2024 року.

Також важливі новини дня на тему:

США вибори дебати Дональд Трамп Камала Гарріс

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео

07:07 Андрій Шевченко прокоментував "золоту" перемогу Магучіх на Олімпіаді-2024

Ексклюзив

06:44 Скільки коштує переправа через Тису — названі цифри

06:40 Скільки коштує брухт в Україні — ціни на 1 кг чормету в серпні

06:30 В Україні нестабільні ціни на соняшник — скільки коштує 1 тонна зерна в серпні

06:28 Магучіх та її золота медаль — реакції іноземців на тріумф українки

В ДПСУ назвали кількість чоловіків, які загинули у водах Тиси з початку вторгнення Росії - 80x80

В ДПСУ назвали кількість чоловіків, які загинули у водах Тиси з початку вторгнення Росії

06:23 Гарріс обійшла Трампа за рівнем підтримки населення — опитування CBC News

06:20 Дощі з грозою та спека до +35 °C — синоптики попередили про погодні аномалії упродовж тижня

Новина з відео

06:13 Підвищення податків в Україні — за що заплатимо більше та чому цілі галузі можуть піти в тінь

06:01 Ощадбанк безпідставно заарештував рахунки клієнта та оформив борг — що відомо

05:56 У Києві ростуть ціни на оренду квартир — як у столиці змінилась вартість житла у серпні

07:07 Андрій Шевченко прокоментував "золоту" перемогу Магучіх на Олімпіаді-2024

Ексклюзив

06:44 Скільки коштує переправа через Тису — названі цифри

06:40 Скільки коштує брухт в Україні — ціни на 1 кг чормету в серпні

06:30 В Україні нестабільні ціни на соняшник — скільки коштує 1 тонна зерна в серпні

06:28 Магучіх та її золота медаль — реакції іноземців на тріумф українки

В ДПСУ назвали кількість чоловіків, які загинули у водах Тиси з початку вторгнення Росії - 80x80

В ДПСУ назвали кількість чоловіків, які загинули у водах Тиси з початку вторгнення Росії

06:23 Гарріс обійшла Трампа за рівнем підтримки населення — опитування CBC News

06:20 Дощі з грозою та спека до +35 °C — синоптики попередили про погодні аномалії упродовж тижня

Новина з відео

06:13 Підвищення податків в Україні — за що заплатимо більше та чому цілі галузі можуть піти в тінь

06:01 Ощадбанк безпідставно заарештував рахунки клієнта та оформив борг — що відомо

05:56 У Києві ростуть ціни на оренду квартир — як у столиці змінилась вартість житла у серпні

06:40 Скільки коштує брухт в Україні — ціни на 1 кг чормету в серпні

Новина з відео

06:13 Підвищення податків в Україні — за що заплатимо більше та чому цілі галузі можуть піти в тінь

05:56 У Києві ростуть ціни на оренду квартир — як у столиці змінилась вартість житла у серпні

05:06 Дешевше вже не буде — як в Україні зміниться курс долара до кінця літа та що на нього впливає

3 серпня 2024
Новина з відео

06:08 Смертельна Тиса — репортаж із річки, де гинуть десятки українських чоловіків

2 серпня 2024

18:49 Провели літо поглядом — як відпочивають люди в Одесі

1 серпня 2024
Ексклюзив

18:47 Смертельно отруйні павуки в Одесі — яка небезпека для містян та туристів

Новина з відео

05:35 Ухилянтам почали блокувати рахунки — чи можна оскаржити та чому деякі штрафи від ТЦК є незаконними

31 липня 2024

18:03 ШІ в одеських школах вже з цього року — як це працює

06:40 Ціни на брухт в Україні — скільки коштує 1 кг чормету наприкінці липня

Text

21:33 Акція "Free Azov" у Києві — сотні киян вийшли підтримати військовополонених

Text

17:30 Журналіст Кисельов назвав причину наміру Путіна повернути до Росії особливо небезпечного терориста

Text

16:08 Помста за чоловіків і дітей — як жінки з Бучі тренуються у лавах ЗСУ

3 серпня 2024
Text

19:10 Щоб так поводитися, потрібен досвід — Фейгін про підозрюваного у вбивстві Фаріон

Text

17:44 Спочатку свист, а за секунду все в склі — хірург з Охматдиту пригадав атаку РФ по лікарні

Text

17:30 Лікар з найвідомішого у світі фото "Охматдиту" вперше відреагував на фейки про себе

Text

17:23 Масштабний обмін в'язнями між Заходом та РФ — Кисельов відмітив важливу деталь

Text

16:02 Політичний експерт Матвієнко відповів, чи готова Україна до перемир'я

В ДПСУ назвали кількість чоловіків, які загинули у водах Тиси з початку вторгнення Росії - 80x80

В ДПСУ назвали кількість чоловіків, які загинули у водах Тиси з початку вторгнення Росії

Text

14:35 Фейгін пояснив, чому Росія погодилася на обмін ув'язненими зі США

2 серпня 2024
Text

23:46 Дунда хоче пояснень від Мін'юсту щодо премії ексначальнику колонії, де катували ув'язнених

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

19:09 Батько підозрюваного у вбивстві Фаріон прокоментував затримання сина

1 серпня 2024

08:31 Зінченко залишає Арсенал — українця хоче підписати чемпіон із популярної ліги

26 липня 2024

13:08 Клименко розсекретив, про що писав у прощальному листі підозрюваний у вбивстві Фаріон

18:47 Де служать колишні обмежено придатні, мобілізовані до лав ЗСУ — перелік посад

22 липня 2024
Новина з відео

20:34 Хто в Резерв+ може отримати автоматичну відстрочку — дві категорії

24 липня 2024

06:00 Швидка головоломка — знайдіть три відмінності між малюнками за 10 секунд

10:04 Зінченко обрав новий клуб — Арсенал готує трансфер українця

2 серпня 2024

09:01 Евертон вирішив продати Миколенка — з'явився новий претендент на українця

22 липня 2024

10:19 Ярмоленко може піти з Динамо — закордонний клуб хоче підписати українця

24 липня 2024

18:38Відпочинок у забороненій зоні — як працює курортна Затока на Одещині