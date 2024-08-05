Іран та Хезболла можуть атакувати Ізраїль вже сьогодні, 5 серпня

Держсекретар США Ентоні Блінкен. Фото: AP, Olivier Douliery

У неділю, 5 серпня, держсекретар США Ентоні Блінкен повідомив колегам із країн G7, що Іран та "Хезболла" можуть атакувати Ізраїль вже сьогодні в понеділок.

Про це Axios повідомили три джерела, обізнані про телефонну розмову.

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Як повідомляється, Блінкен скликав конференцію, щоб скоординувати дії з близькими союзниками США і в останню хвилину спробувати чинити дипломатичний тиск на Іран і "Хезболлу", щоб максимально мінімізувати їх дії у відповідь.

Він наголосив, що обмеження впливу їхніх ударів — це найкращий шанс запобігти повномасштабній війні.

Водночас джерела повідомили, що за словами Блінкена, США вважають, що Іран і "Хезболла" все ж таки вживуть заходів у відповідь на вбивства Ізраїлем політичного лідера ХАМАС Ісмаїла Ханії в Тегерані та військового командира "Хезболли" Фуада Шукра в Бейруті. Однак поки неясно, в якій формі буде удар у відповідь.

Крім того, держсекретар заявив, що США не знають точного часу атак, але підкреслив, що вони можуть розпочатися вже найближчими 24-48 годинами, тобто вже в понеділок, 5 серпня.

Блінкен сказав своїм колегам, що США докладають зусиль, щоб розірвати цикл екскалації, намагаючись максимально обмежити атаки Ірану та "Хезболли", а потім стримати відповідь Ізраїлю. Він закликав інших глав МЗС чинити дипломатичний тиск на Іран, "Хезболлу" та Ізраїль, щоб вони зберігали максимальну стриманість.

За словами джерел Axios, Держсекретар повідомив міністрам закордонних справ країн G7, що нарощування чисельності військ США в регіоні має виключно оборонні цілі.

Один із джерел, який був присутній під час телефонної розмови, сказав, що Блінкен здавався розчарованим, коли інформував глав МЗС про нещодавні переговори з Ізраїлем щодо звільнення заручників у Газі та угоди про припинення вогню.

Також держсекретар США додав, що адміністрація Байдена відчувала, що вона була "близька до прориву" до вбивства в Тегерані. Тепер угода потрібна більше, ніж будь-коли.