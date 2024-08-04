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Росія все більше залежить від Ірану, однак відмовляється від планів через дипломатичний тиск, — ISW

4 серпня 2024 07:48
Вікторія Козир - редактор
Вікторія Козир
редактор
Путін намагається використати Іран для протистояння з Заходом — в ISW назвали плани диктатора
Російський диктатор Володимир Путін. Фото: Sputnik/Artyom Geodakyan/Pool via REUTERS
Вікторія Козир - редактор
Вікторія Козир
редактор

Кремль планував передати хуситам в Ємені ракети та інше військове обладнання, однак відмовився від цих планів після дипломатичного тиску. Росія прагне використовувати Іран для протистояння з Заходом та впливати на прийняття рішень.

Про це повідомляє Інститут вивчення війни (ISW).

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Співпраця РФ з Іраном

За даними CNN з посиланням на офіційних осіб США та інші джерела, знайомі з цим питанням, Росія готувалася доставити хуситам невизначені ракети та інше військове обладнання наприкінці липня 2024 року, але відмовилася від цього плану після втручання дипломатів США та Саудівської Аравії.

Американські офіційні особи заявили, що вони не впевнені, чи були протести Саудівської Аравії визначальним фактором для припинення запланованої передачі.

Джерела CNN зазначили, що щонайменше троє російських військових чиновників відвідали Ємен наприкінці липня 2024 року, щоб проконсультувати хуситів і, можливо, допомогти їм у проведенні навчань з бойовою стрільбою, які згодом скасували.

За словами офіційних осіб США, РФ розглядає озброєння і консультування хуситів як захід у відповідь на зняття деяких американських обмежень на використання Україною наданої США зброї для завдання ударів по території Росії.

В ISW нагадали, що 6 червня Путін заявив, що надасть можливості невизначеним суб'єктам для ударів на великі відстані по Заходу в якості "симетричної відповіді" на зняття деяких з цих обмежень.

"Плани Росії підтримати хуситів, щоб опосередковано протистояти Заходу і загрожувати подальшою ескалацією, узгоджуються з кількома російськими інформаційними та гібридними операціями, які мають на меті спонукати Захід до самоусунення від підтримки України через побоювання конфронтації з Росією", — наголошують аналітики.

Залежність Росії від Ірану

В ISW вважають, що готовність Путіна розглянути можливість підтримки хуситів є частиною поглиблення російсько-іранського військового співробітництва і зростаючої залежності РФ від Ірану в питаннях високоточної зброї і компонентів.

Поглиблення партнерства Росії з Іраном спонукатиме Кремль розглянути можливість підтримки інших іранських маріонеток і використання цих груп в спробах погрожувати Заходу ескалацією.

"Зростаюча готовність Росії використовувати Іран і його маріонеток для непрямої конфронтації із Заходом зруйнує російські спроби представити російську зовнішню політику на Близькому Сході як збалансовану і може ще більше ускладнити російські відносини з країнами, стурбованими російсько-іранським співробітництвом", — додали аналітики.

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